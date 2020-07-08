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Varan 4 yılın ardından seferlere başlıyor

Otobüs taşımacılığı şirketi Varan, 4 yılın ardından yeniden yollara çıkmaya hazırlanıyor. 2016 yılından bu yana sefer düzenlemeyen şirketten yapılan açıklamada, 2020 sonunda 200 milyon TL’lik toplam yatırıma erişerek 100 otobüslük bir filo büyüklüğüne ulaşma, yıl sonuna kadar 1.5 milyon yolcuya hizmet verme ve 700 kişiye de iş imkânı sağlamanın hedeflendiği belirtildi. İlk etapta İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa merkezli seferlerle hizmet vermeye başlanacağı kaydedilirken, seferlerin ise 9 Temmuz’da başlayacağı açıklandı

Varan turizm
HABERTURK.COM

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı markası Varan, yeniden yollara çıkıyor. 9 Temmuz'da seferlerine başlayacağını duyuran şirket, ilk etapta 16 adet Man marka otobüs ile filosunu oluşturduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, bugün itibariyle 250 kişiye iş imkanı sağlamış olan firmanın, yıl sonuna kadar toplam istihdamını 700 kişiye çıkaracağı bilgisi verildi.

Varan’ın yeniden seferlere başlaması hakkında konuşan Varan Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Soğancı, "Şehirlerarası otobüs işletmeciliğinde uzun yıllardır varlık gösteriyoruz. Bu markanın sektörden uzakta olmaması gerektiğini ve kaldığı yerden yolcularına seyahat anıları yaşatmaya devam etmesini istedik. Bu nedenle de bu yatırımı yaparak Varan’ı yeniden sevenleri ile buluşturuyoruz" dedi.

'HEDEF 1.5 MİLYON YOLCU'

Varan Turizm CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ise normalleşme süreciyle birlikte Varan’ın hedeflerine değindi.

Erdoğan, "İlk etapta yaklaşık 80 milyon TL değerinde otobüs ve 20 milyon TL’lik alt yapı ile toplamda 100 milyon TL’lik bir yatırımla seferlerimize başlıyoruz. Hedefimiz, 2020 sonunda 200 milyon TL’lik toplam yatırıma erişip, 100 araçlık filo kurarak yıl sonuna kadar 1.5 milyon yolcuya hizmet verebilmek" ifadelerini kullandı.

Varan’ın yeniden yolcularıyla buluşması aynı zamanda önemli bir istihdam hamlesini de beraberinde getireceğini dile getiren Kemal Erdoğan, "Bugün itibariyle yaklaşık 250 kişiye iş imkanı yaratmış durumdayız. Bu yıl sonuna kadar 700 kişiyi bulacak. Tabi esas büyük istihdam hamlesi 2021 yılında olacak, zira önümüzdeki yıla dair hedeflerimiz çok daha büyük bu nedenle de yaratacağımız istihdamda çok daha yüksek olacak" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, Varan ilk etapta İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa merkezli seferlerine başlayacak.

2016'DAN BERİ SEFER DÜZENLEMİYOR

1946 yılında İstanbul-İzmit seferleri ile yolcu taşımacılığına başlayan Varan, 2011 yılında Ulusoy bünyesine geçmişti.

Fakat, takvimler 2016 yılını gösterdiğinde, havayolu taşımacılığına artan ilgiye bağlı olarak düşen tüketici talebi gerekçesiyle şirketin faaliyetlerine son verilmişti. Şirketin seferlerini durdurmasının ardından, filosundaki otobüsler icradan satılmıştı.

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