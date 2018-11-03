Varzim - Farense maçı öncesi rakamlar

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Varzim, 04 Kasım 2018 Pazar günü Farense takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 10 puanlı Varzim 8. sırada bulunuyor, Farense 10 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Varzim, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Farense son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 533 kodlu maçı oynayanlar; Varzim galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Farense galibiyet oranı 0.00.

Varzim son haftadaki Portimonense müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Farense ise Gil Vicente karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Varzim, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Varzim, kendi sahasında 6 gol attı, 6 gol yedi.

Farense, dış sahada 1 galibiyet, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Farense 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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