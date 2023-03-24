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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar ..

Perinçek'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu sistem çekiyor, Vatan Partisi önümüzdeki yıllarda iktidar olacak. Devlet zaaf içerisinde. Parlamentoya PKK'sını alıyorlar. Şimdi Şeyh Sait'ler, Seyid Rızalar parlamentoya alınıyor. Bu sistem iktidar ve muhalefeti ile çöküyor, Vatan Partisi geliyor. ABD'ye alet olanlar Kılıçdaroğlu, Akşener, öbür taraftan ise ABD'den korkanlar Tayyip Erdoğan ve diğerleri. Vatan Partisi'nin önümüzdeki dönem gelişi önemli. Bütün oylar da o yönde tezahür edecek. İttifaka dahil oluruz ama hem biz hem HÜDA PAR, hem biz hem Said-i Nursi olmaz. Vatan Partisi olursanız ABD'den korkmazsınız.

"PAZAR AKŞAMINA KADAR 100 BİN İMZAYI BULURUZ"

Ben Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. Vatan Partisi'nin olması Türkiye'nin kaderini değiştirir. Amerika'dan korkarsanız, Vatan Partisi ile beraber olamazsınız. Herkesin önünde ne yapmak istediğine dair programı var. ABD ile oynaşarak sorunları çözmeyi düşünüyorsanız, hala aklınızda sıcak paralar getirmek varsa. Rusya ile Ukrayna'da Zelenskiy ile Putin'le oynaşan, Suriye'de Beşar Esad'la olmaktan korkuyorsanız Vatan Partisi ile bir olamazsınız. Bizim gibi ABD-İsrail tehdidini gören, üretim ekonomisiyle buradan çıkmasından yana güçlerle Vatan Partisi bir arada olabilirdi. Bir sistemin figürü değiliz, yeni sistemi kurmak için milletten yetki istiyoruz. Sisteme uysaydık, Ermeni soykırımı yalanı bitiremezdik. 15 Temmuz'da darbeyi önleyemezdik, Silivri duvarını yıkıp, Türk Ordusu'nu kurtaramazdık. Çok oy alanlar Ermeni soykırımını bitiremiyor. Çok oy alanları 15-16 Temmuz gecesi gördük, darbeye karşı tavır alamadılar. İmzayı tamamlayacağız. Son bilgileri almadım. Oraya birkaç gün yoğunlaşmadık. Yarından itibaren yoğunlaşıyoruz. 100 bini buluruz biz.

"TERÖRÜ BESLEYEN SİSTEM AYAKTA KALABİLİR Mİ?"

Vatan Partisi'nin yarışta olmasını istiyor ama oy vermeye gelince sistem içi partilere yönelebiliyor vatandaş. Şimdi Türkiye'nin önünde bir çözüm var. Bize benzeyen üretim devriminden yana olan, üretici baştacı sloganıyla ayağa kaldıracak milli ekonomiler inşa edecek partiler olursa onlarla oluruz. Önümüzdeki süreç daha bitmedi. Olacak bunlar, dünya güneşin etrafında dönmeye devam ediyor. HÜDA PAR kim? Şeyh Said, Seyid Rıza. Bu nasıl milliyetçilik oluyor? Devlet Bahçeli, BBP bunu nasıl hazmediyor? HÜDA PAR çıkınca ilk biz tavır aldık. HÜDA PAR'ı Meclis'e sokacaklar, öbür taraf da PKK'yı sokuyor. Bunlarla Türkiye'yi götürebilir misiniz? Onun için sistem çöküyor. 540 milyon lirayı Maliye Bakanlığı olarak trink diye ödüyor PKK'ya. Biz ödemeyiz o parayı. Terörü besleyen sistem ayakta kalabilir mi? Onun için Vatan Partisi gerekli.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ BİZİM PROGRAMIMIZA GELDİ"

Biz ameliyat partisiyiz. Türkiye'nin köklü sorunları var. Bankaların kârı bu sene 466 milyon lira. Yüzde 80 kurumlar vergisi koyacağız, bunu yatırım sermayesi yapacağız mesela. Ameliyat olmayayım, asprinle vaziyeti kurtaralım diye düşünülüyor. PKK ile HÜDA PAR ile işbirliği yapanların hiçbir geleceği yok. Birisi HDP üzerinden PKK ile öteki de HÜDA PAR ile işbirliği yapıyor. Vatan Partisi ne yapacak? Şeyh Said ve Seyid Rıza'nın heykellerini vinci getirip, halkın desteğiyle kaldıracak. Vatan Partisi Atatürk'ün yanında. Türkiye bunları temizleyecek, göreceksiniz. Biz 15-16 Temmuz'da canımızı taşın altına koyduk. PKK'yı hendeklere gömme kararı alındığında, FETÖ mücadelesinde beraberiz. Hatta onlar bizim yanımıza geldi. Sayın Tayyip Erdoğan'lar çok şükür bizim programımıza geldi. Onlar İmralı ile yol haritaları yaptılar. Biz hep PKK'nın silahla temizlenmesi çizgisinde olduk. Bizim yanımıza geldi, çok güzel. O da bizim başarımız.

"SURİYE'DE DOĞRU TAVIR ALAMAZSAK SORUNU ÇÖZEMEYİZ"

HÜDA PAR mı, PKK mı? Bu seçeneklere Türkiye'yi mahkum etmemeliyiz. Londra'dan mı, ABD'den mi para dileneceğiz? Ne fark ediyor? Sonuç itibariyle para dilendiğin yerler aynı. Sorunun çözüm yeri önce hükümet. Meclis yasama organı. Hükümet güçlü, otoritesi kuvvetli, Meclis'e, millete dayanan hükümete ihtiyaç var. Türkiye'nin bütünlüğünden yana, ABD'nin Ege kıyılarındaki üslerine karşı tavır alan, bağımsızlıktan yana olan, Asya'da Türkiye'nin yerleşme sürecini kararlı götürecek, üretim ekonomisini destekleyecek kim varsa onu destekleriz. ABD'den korktukları için ona tavırlıyız. Bugün Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ABD'den korkuyor. Ukrayna'da, Suriye'de ABD'den korkuyor. Suriye ile 10 yıl önceden anlaşıp, bitirmek vardı. Bir yanlış yaptılar ama en azından o yanlıştan dönülebilirdi. Bugün Suriye ile işbirliği yaptı mı Türkiye PKK'yı bitirir. Ama ABD müsaade etmez. Vatan Partisi'nin programına göre orada PKK ve yobaz örgütler temizlenecek, ABD'ye zemin bırakmayacak ve ondan sonra Türkiye'ye dönecek. Suriye'de doğru tavır almazsak Akdeniz'de de sorunları çözemeyiz. ABD getirmiş Dedeağaç, Kavala, Selanik, Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi bütün üslerini kurmuş, namluları Türkiye'ye çevirmiş. Doğu Akdeniz'de İsrail ile tatbikatı yapıyor. Siz Suriye ile düşmanlık yaparsanız Kıbrıs'ı koruyamazsınız.

"SAYIN SÜLEYMAN SOYLU'NUN TAVIRLARINI ALKIŞLIYORUM"

Deprem bölgesiyle ilgili çalışmamız, dışarıdaki 300 milyar doları Türkiye'ye getireceğiz. Hükümet 103 milyar doları inşa edeceğim diyor. Nereden bulacaklar? Para basacaklar, basınca da fırlayıp gidecek enflasyon. Vatan Partisi para sahiplerini toplayacak, hepsi kayıtlarda. O kayıtlara baktığınızda AK Parti'nin ricali, CHP, İYİ Partili insanlar çıkacak. Vatan Partisi o paraları alıp, getirecek. Deprem meselesi böyle çözülür. Orada konteyner kentleri yönetenler Vatan Partisi'nin gençlik teşkilatı yapıyor, hizmet ediyor. Bütün yöneticilerimiz o geceler oradaydı. Ben buradan yönettim. Burada olmam gerekiyordu. Benim görevim gidip orada fotoğraf çektirmek değildi. Devlet, ordu, millet, polis var. O mücadeleyi hükümet yürütemedi. Merkezden mücadeleyi yürütemedi. Bir tek sayın Süleyman Soylu'nun tavırlarını alkışlıyorum. Esas olarak bir şaşkınlık içerisindeydi hükümet.