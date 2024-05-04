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        Haberler Yaşam Vatandaşın tilki yavrusuyla sohbeti gülümsetti

        Vatandaşın tilki yavrusuyla sohbeti gülümsetti

        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde arazide karşılaştığı tilki yavrusuyla sohbet eden kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:22 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:22
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        Vatandaşın tilki yavrusuyla sohbeti gülümsetti
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        Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yemişdere köyünde oturan İsmail Yıldırım, arazide gezinirken bir tilki yavrusuyla karşılaştı.

        Hayvanı görünce heyecanlanan Yıldırım, otların arazında gezinen tilkiyi cep telefonuyla görüntüledi.

        Yıldırım, görüntüyü çekerken tilkiye, "Kardeşlerin nerede ya? Sen yalnızsın, sen öksüz kalmışsın. Annenle baban nerede? Gel gel cesur ol. Mangal yürek, cesur yürek gel. Korkma sana bir şey yapmam" diye seslendi.

        Tilki yavrusu, daha sonra otların arasındaki yuvasına gizlendi.

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        #tilki yavrusuyla sohbet
        #Tunceli
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