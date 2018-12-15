Bugün Sinop ve İstanbul'da düzenlenen şenlik ve festivalde vatandaşlara toplam 6 ton hamsi ikram edildi. Sinop'ta dağıtılan 1 ton hamsi 1 saatte tükendi.

Sinop Üniversitesince gerçekleştirilen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi 1 saatte tüketildi. Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi'nde düzenlenen şenliğe Vali Köksal Şakalar, Rektör Prof. Dr. Nihat Dalgın, öğrenciler ve davetliler katıldı. Şenlikte davetliler, görevliler ve öğrencilere ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi. Prof. Dr. Dalgın, burada yaptığı konuşmada, hamsi şenliğini artık geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

'İLK KEZ HAMSİ YEME ŞANSIM OLDU'

Bu yıl şenliğin beşincisini düzenlediklerini belirten Dalgın, "Öğrencilerimizle bir araya gelmekten mutluluk duyduk. Biraz olsun sınav atmosferinden uzaklaştırmak istedik. İnşallah gelecek yıllarda şenliklerimiz devam edecek. Çünkü burası balığın başkenti dediğimiz Sinop. Bizlere de hamsiyi öğrencilerimize tattırmak düşüyor" dedi. Şenliğe katılan öğrencilerden Murat Aslan ise Malatyalı olduğunu dile getirerek, "İlk kez hamsi yeme şansım oldu. Lezzeti çok güzelmiş. Hem hamsi tattık hem de arkadaşlarımızla bir araya gelme şansımız oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. Şenliğin sonunda öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.

BAĞCILAR'DA 5 TON

İstanbul Bağcılar'da düzenlenen "11. Geleneksel Hamsi Şöleni"nde ise vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi. Etkinlik, Kirazlı Metro İstasyonu otoparkında yapıldı. Bağcılar Belediyesi ile Bağcılar Trabzonlular Derneği’nin organize ettiği etkinlikte alana kurulan ızgaralarda pişirilen hamsiler vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şölende yaklaşık 5 ton hamsi pişirilirken, ayrıca helva ikramında da bulunuldu. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da vatandaşlara hamsi ikram etti.

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