        Haberler Bilgi Ekonomi Vatandaşlık maaşı (Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi) ödemeleri ne zaman başlayacak, son durum nedir, kimler alabilecek?

        Dar gelirli hanelere ekonomik destek sağlanması amacıyla gündeme gelen "vatandaşlık maaşı" uygulamasına ilişkin çalışmalar sürüyor. Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi kapsamında hazırlanan modelde; hanelerin gelir durumu, yaş dağılımı, çalışma koşulları, bölgesel ekonomik yapı ve konut piyasası gibi çeşitli kriterlerin dikkate alınacağı belirtiliyor. Bu çerçevede, bulunduğu bölgenin ortalama gelir seviyesinin altında kalan ailelere düzenli nakit desteği verilmesi planlanırken, tek maaşla geçinen kalabalık hanelerin de sistemden yararlanabileceği ifade ediliyor. Peki, vatandaşlık maaşı için başvuru şartları belli oldu mu, ödemelerin hangi tarihte başlaması bekleniyor?

        Giriş: 15.03.2026 - 10:03 Güncelleme:
        1

        Dar gelirli hanelere yönelik "vatandaşlık maaşı" olarak da adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi üzerinde çalışmalar devam ediyor. 81 ilin sosyoekonomik koşulları dikkate alınarak oluşturulacak model kapsamında, bölgesel ortalama gelirin altında kalan ailelere kira, gıda ve enerji gibi temel ihtiyaçlar için nakit destek sağlanması planlanıyor. Düzenlemenin 2026 yılında bazı illerde pilot uygulama olarak hayata geçirilmesi, 2027'de ise Türkiye genelinde uygulanması hedefleniyor. Peki, vatandaşlık maaşından kimler yararlanabilecek, ödemelerin başlaması ne zaman planlanıyor?

        2

        VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NETLEŞİYOR

        Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dar gelirli ailelere yönelik Gelir Tamamlayıcı Hane Destek Sistemi yani vatandaşlık maaşı için çalışmalar sürüyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 81 il tek tek mercek altına alınacak.

        3

        KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?

        Her bölgenin ayrı ayrı sosyoekonomik haritası çıkarılacak. Konut piyasasından iklim şartlarına, iş gücünden yaş dağılımına kadar birçok parametre incelenecek. Çıkarılan etki analizlerine bakılacak. Bölgelere göre dar gelirlilerin kira, gıda ve enerji gibi alanların hangilerinde desteğe ihtiyacı olduğu belirlenecek.

        4

        VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ BELLİ OLDU MU?

        Her bölge için ortaya çıkacak ortalama gelirin altında kalan hanelere destek verilecek. Düşük oranda olan tek maaş ile geçinen çok kalabalık haneler de bu destek programından yararlanabilecek.

        Destek verilecek hanelerdeki tek maaşlı çalışanın emekli ya da asgari ücretli olması şartı aranmayacak. Örneğin 5 çocuklu ve 60 bin geliri olan bir haneye de destek verilebilecek. Bölgenin ve hanenin şartları gözetilecek. Destekler nakit olarak hesaplara yatırılacak.

        5

        VATANDAŞLIK MAAŞI ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Vatandaşlık maaşına yönelik yasal düzenlemenin bu yıl içerisinde Meclise sunulması bekleniyor.

        Daha önce konuya dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söylemişti:

        GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl (2026) başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.

        Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.

