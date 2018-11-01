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Vatikan'da bulunan kemiklerin Ağca ile ilgisi var mı?

Vatikan’ın sahibi olduğu İtalyan elçilik binasını genişletmek için bitişiğindeki arazide yapılan kazı sırasında insan kalıntıları bulunması üzerine İtalyan polisinin 1983’den beri çözemediği 'en karanlık sır' perdesinin aralanabileceği kaydedildi. Bulunan kemiklerin, 1981'de Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılması için kaçırıldığı iddia edilen Emanuela Orlandi'ye ait olabileceği düşünülüyor.

01.11.2018 - 11:48 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Vatikan, pazartesi günü "İtalya’nın Apostolic Nunciature’un (elçilik binası) genişletilmesi için yanındaki arazide yapılan kazı sırasında insan kemik kalıntıları bulundu" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. İtalyan polisinin, pazartesi günü Vatikan'da bulunan insan kemik parçaları üzerinde, yaş, cinsiyet ve ölüm tarihi üzerinde inceleme yaptığı, dedektiflerin bulunan kemik parçalarının 1983 yılında Roma’da küçük yaşta kaybolan Emanuela Orlandi veya Mirella Gregori’dan birine ait olup olmadığı konusunda DNA eşleştirmesi yapacağı belirtildi.

Vatikan’daki bir polisin kızı olan Emanuela Orlandi, 22 Haziran 1983’de müzik dersinden çıktıktan sonra bir daha görülmemişti. O zamanlar 15 yaşında olan Orlandi’nin, kredi alabilmek için Vatikan yetkililerine baskı yapmak maksadıyla bir organize suç örgütü tarafından kaçırıldığı teorileri de ileri sürülmüştü.

Bulunan kemiklerin, 1981'de Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca'nın serbest bırakılması için kaçırıldığı iddia edilen Emanuela Orlandi'ye ait olabileceği düşünülüyor. Diğer kız Mirella Gregori ise Orlandi'den tam 40 gün önce ortadan kaybolmuştu.

Başka bir iddia ise 1981’de Papa Jan Paul’a suikast teşebbüsünde bulunan gazeteci Abdi İpekçi’yi öldüren Mehmet Ali Ağca’nın serbest bırakılması için kiliseye baskı yapmak maksadıyla kaçırıldığı söylenmişti.

Orlandi’nin kardeşi Pietro, kız kardeşine olanlar konusunda Vatikan’ı suçlamış hatta bu davada suç ortağı olduğunu ileri sürerek onlarca yıl süren bir kampanya başlatmıştı. Vatikan ise davanın çözülmesi için İtalyan polisiyle işbirliği yaptığını açıklamıştı. Gregori ise Orlandi’den 40 gün önce kaybolmuştu.

Soruşturmayı yürütenler 2 olayın birbiriyle bağlantısını gözardı etmediklerini dile getirdi.

AĞCA İLE ORLANDI BAĞLANTISI NE?

Emanuela Orlandi meselesinde Papa 2. Jean Paul suikastı zanlısı Mehmet Ali Ağca, bir dönem Orlandi’nin kendisinin İtalya’da hapiste olduğu sırada, Bulgar mafyası ve Roma'nın ünlü Magliana çetesi tarafından Papa suikastinden sonra serbest bırakılması için kaçırıldığını ve halen hayatta olduğunu öne sürmüştü.

Vatikan vatandaşı Orlandi, 1983te, Vatikanda bulunduğu sırada kaçırılmıştı. Orlandinin ailesi ise olayın aydınlatılmasının Vatikanın sorumluluğunda olduğunu iddia ediyor.

2012 YILINDAKİ RÖPORTAJINDA 'YAŞIYOR' İDDİASI

Corriere della Sera gazetesinden Fabrizio Peronaci'ye röportaj veren Mehmet Ali Ağca, daha önce de defalarca ortaya attığı, "Emanuela yaşıyor" iddiasını yinelemiş, 15 yaşındayken kaçırılan, Vatikan vatandaşı Emanuela Orlandi'nin Türkiye'de kaldığını ama adresinin kendisinde olmadığını söyleyen Ağca, "Allah'ın huzurunda yemin ederim ki Emanuela hayatta. Eğer İtalyan ve Vatikan hükümetleri sesime kulak verirlerse onun kurtulması için yardımcı olabilirim" demişti. Gazetecinin, "Elinizde kanıtınız var mı?" sorusuna net yanıt vermeyen Ağca, "Siz 2.5 yıl önce olayın faillerinin Vatikan, CIA ve Askeri Güvenlik Servisi olduğunu söylemiştiniz. Bunu doğruluyor musunuz?" sorusu üzerine, "Geçmişte farklı sebeplerden dolayı çok yalan söyledim. Ama şu anda sadece gerçeği söylemek zorundayım. Hiçbir ülke, hiçbir kurum ve hiçbir gizli servisin kaçırma olayıyla ilgisi yok." yanıtı vermişti.

 

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