Vatikan'dan Papa paylaşımı: Açık tabut içindeki görüntüsü paylaşıldı

Vatikan, dün sabah 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in açık tabuttaki ilk görüntüsünü paylaştı.

Vatikan Haber Ajansı, "Tören sırasında ölüm bildirgesi yüksek sesle okundu. Bildirge, Kardinal Farrell tarafından okundu ve tören yaklaşık bir saat sürdü." ifadelerini kullandı.

Papa Francis'in tabutunun Aziz Petrus Bazilikası'nda halka açık olarak sergilenmesi bekleniyor.

Vatikan ayrıca Papa'nın cenaze törenine dair detayları da paylaştı. Papa Francis'in cenaze töreni 26 Nisan Cumartesi günü saat 10.00'da (08.00 GMT) Aziz Petrus Bazilikası'nda yapılacak.

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ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Vatikan, Papa Franciscus'un ölüm nedeninin inme geçirme, komaya girme ve geri döndürülemez kalp yetmezliği olduğunu bildirdi.

Papa'nın buna ek olarak, daha önce geçirdiği akut solunum yetmezliği, polimikrobik çift taraflı zatürre, yüksek tansiyon ve diyabet gibi rahatsızlıklarının da söz konusu duruma eşlik ettiği belirtildi.

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VASİYETİ DE PAYLAŞILDI

Vatikan'dan yapılan bir başka açıklamada da Papa Franciscus'un vasiyeti paylaşıldı.

Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda defnedilmek istediği belirtildi.