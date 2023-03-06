Aslı Fransa’nın önemli üniversitelerinden birine kabul alması Alanur için büyük bir gurur kaynağıdır. Alanur Aslı sayesinde sanki hayatını temize çekecektir. Beklenmedik bir şekilde Alanur’u terk eden Ziya ise ona genç kızlığından beri âşık olan Seher (Bennu Yıldırımlar) ile evlenmiştir.



Seher’e göre bambaşka bir kültürde yetişmiş Alanur değil Ziya için en doğru insan kendisidir. Seher, Ziya ile evlenmeyi başarsa da kalbini asla fethedemez. Bu nedenle kalbi kırık bir kadındır. Seher’in hayatını temize çekecek olan ise Mehmet’tir. Bu yüzden gelinini bile kendisi seçer.