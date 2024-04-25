'Veda Partisi' sete çıktı

'Veda Partisi'nin çekimleri devam ederken seri filmi olarak planlanan C Takımı’nın da hazırlık çalışmalarının devam ettiğini belirten Vahdet Erdoğan; "Gerçek hayatlardan ilham alınarak yazılan hikâyeleri, başarılı oyuncular ve uyumlu bir ekiple beyaz perdeye aktarıyoruz. İzleyiciler de bu samimiyeti hissedip filmlerimize sahip çıkıyor. Türk sinemasının geleceği açısından bu sahiplenme çok önemli. 'Veda Partisi' filmimiz için de çok güzel bir oyuncu kadrosu kurduk. İnşallah gişede de emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi.