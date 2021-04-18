Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde erkekler 81 kiloda tatamiye çıkan Vedat Albayrak, ilk turu bay geçti. İkinci turda Azerbaycanlı Murad Fatiyev'i, üçüncü turda Fransız Nicolas Chilard'ı, çeyrek finalde Rus Aslan Lappinagov'u ve yarı finalde Portekizli Anri Egutidze'yi ipponla yenen milli sporcu, finalist oldu.

Finalde Belçikalı Matthias Casse ile mücadele eden ve rakibine altın skorda ipponla üstünlük sağlayan Vedat Albayrak, sıkletinde Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Peki, Vedat Albayrak kimdir? İşte hakkında merak edilenler...

VEDAT ALBAYRAK KİMDİR?

Vedat Albayrak, 2 Mart 1993 yılında Kazakistan'ın Kokshetau kentinde doğmuş bir Türk judocu. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Roman Moustopoulos adıyla Yunanistan'ı temsil etti. Doğum ismi Vano Revazishvili olan judo sporcusu uluslararası pek çok başarının ardından Türk vatandaşı oldu ve Vedat Albayrak ismini aldı.