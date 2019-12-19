Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Twitter hesabından bir takipçisine yaptığı jestle dikkat çekti. Milor, "Vedat Bey, öğrenci evinde 3 kişi kalıyoruz. Makarna harici diğer tatları unuttuk. Böyle kendimizi ana evinde hissedeceğimiz bir hediyeniz yok mudur?" mesajına kayıtsız kalmadı.

Milor, kendisinden yemek konusunda istekte bulunan takipçisinin mesajına, "DM kutunu kontrol et kardeşim" yanıtını verdi.

Takipçi, Vedat Milor ile mesajlaşmalarını da paylaştı.

Milor takipçisine konserve ve yanında da, "Kendini ana evinde hissedeceğin tek hediye olmalı:)" notunu yolladı.