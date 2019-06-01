Habertürk Spor'un haberine göre; transfer döneminin en popüler isimlerinden Vedat Muriç konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzun süre Fenerbahçe ile adı anılan ve yurtdışından da teklifler alan Kosovalı oyuncu konusunda önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin oyuncu ile ilgilenmesine rağmen sözlü girişim dışında bir adım atmadığı ve bu durumun transferde ibreyi Galatasaray'a çevirdiği öğrenildi. Resmi görüşmelerin aksatılması, transferde Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmaması sonrasında Galatasaray'ın Abdurrahim Albayrak üzerinden resmi girişimlerde bulunması ile Sarı-Kırmızılılar transferde önemli mesafe katetti.

Oyuncuyu Ersun Yanal ve Fatih Terim'in çok istediği fakat kısa süre içerisinde Galatasaray'ın bu transferi sonuçlandırabileceği ifade edildi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da bu oyuncunun kalmasını çok istemesine rağmen Vedat'ın 1 yıllık sözleşmesi kalması sebebiyle kulübün oyuncuyu satmayı planladığı öğrenildi.