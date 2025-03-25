Vedat Muriqi'ye İtalya'dan sürpriz talip: Geri dönebilir!

Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Sarı-lacivertli ekipten ayrılarak Lazio'ya transfer olmuştu.

İtalya'da tutunamayan Kosovalı forvet önce Mallorca'ya kiralandı daha sonra ise bonservisi alındı.

Europacalcio'nun haberinde Torino'nun Vedat Muriqi ile ilgilendiği belirtildi. Gelecek sezon için hücum hattına takviye planlayan Torino'nun, Muriqi'yi listesine aldığı aktarıldı.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 30 yaşındaki Vedat Muriqi'nin kulübü Mallorca ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Mallorca forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Vedat Muriqi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.