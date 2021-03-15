Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü ve kronik hastalarının mağdur olmaması için ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek grupları gideriyor. Vefa Sosyal Destek grupları polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşuyor. Vatandaşlar; 112, 155, 156 ve diğer numaralardan Vefa Sosyal Destek gruplarına ulaşarak ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar.

Habertürk’ten Emrah Doğru Vefa Destek Grubu'nu araştırdı.

VATANDAŞLARIN KAPISINA KADAR GÖTÜRÜLEN HİZMET

Vefa Sosyal Destek grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaştaki kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor. Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan grup üyeleri, gelen talepleri karşılamanın yanı sıra maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan kolileri, vatandaşların evlerine götürüp elden teslim ediyor.

Peki Vefa Sosyal Destek Grubu başvurusu nasıl yapılıyor, hangi numaralardan iletişime geçiliyor?

112, 155 VE 156 ÇAĞRI MERKEZLERİNDEN ULAŞILIYOR

Kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan, İlçe Vefa Sosyal Destek Grubuna başvurular çağrı merkezleri üzerinden yapılabiliyor. Gruplara 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerinden ulaşılabiliyor.

Bilindiği gibi 21. 03.2020 tarihli içişleri Bakanlığı 65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma kısıtlaması Genelgesi ile: 65 yaş ve üzeri ile bağışıklığı düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşların 21 Mart 2020 saat 24.00'dan sonra ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırarak sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

GRUPTA HANGİ KURUMLAR VE KAÇ KİŞİ GÖREV YAPIYOR?

İşte bu noktada muhtemel mağduriyetlerin oluşmaması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturma kararı alındı.

Yukarıdaki kategoriye giren vatandaşların ihtiyacı olması halinde ve de özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamaları için Vali/Kaymakamların başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu. Gruplar il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil topum kuruluşları temsilcilerinden meydana geliyor. Gruplarda 30 bin 774 aktif kullanıcı hizmet veriyor.

20 YAŞ ALTI VE ÇAY ÜRETİCİLERİ İÇİN DE DEVREDE

Vefa Sosyal Destek Gruplarının gelen başvuru/talepleri yönetilmesi adına kullanılan yazılım 24 saat gibi kısa bir sürede geliştirildi. Bu süreç 112 acil çağrı merkezlerinin teknik altyapısının kullanılması suretiyle tamamlandı. Uygulama öncelikle Ankara’da derveye girdi ardından Türkiye geneline yayıldı. 30 bin 774 aktif kullanıcı ile hizmet vermeye eden uygulamaya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgelere uyumlu olarak 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat izin ve çay üreticileri modülleri de sisteme eklendi.

ŞİMDİYE KADAR 6 MİLYONU AŞKIN TALEP KARŞILANDI

Vatandaşların taleplerinin bölge/görev ayrımı yapılmaksızın alınması adına hizmet veren Vefa İletişim Merkezlerine 112. 155. 156 ve diğer numara kanalı ile bugüne dek toplam 6.699.837 talep ulaşmış ve bu taleplerin 6.240.309'u karşılandı. 7/24 hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grupları'nın şimdiye kadar performansına baktığımızda oldukça ilginç rakamlarla karşılaşıyoruz. Şimdiye kadar 65 yaş ve üzeri vatandaşların 112, 155 ve 156 hatlarından yapmış oldukları hizmet taleplerinin toplamı 6.669.837. Diğer hizmet birimleri için ise 3.111.527 kişi ile birinci sırada yer alırken, 2.411.371 kişi Alo 112'yi aradı, 819.471 kişi 155 hizmet birimini, 357.468 kişi ise 156 hizmet birimini aradı. Toplamda 6.240.309 kişinin talepleri yerine getirildi.

GRUPLARDA 144 BİN 907 KİŞİ GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR

Vefa Sosyal Destek Gruplarında; kamu personeli ve STK gönüllülerinden oluşan toplam 144.907 kişi görev yapıyor. İstanbul özelinde 700 sürücü kursunda görev yapmakta olan gönüllü eğitimciler de çalışmalara destek veriyor. PTT aracılığıyla maaş alan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar başta emeklilik maaşları olmak üzere diğer ödemeleri vefa destek grupları kanalı ile evlerine kadar teslim ediliyor. Bu çerçevede şimdiye kadar toplam 3.124.580 hane ziyaret edildi. Öte yandan bankalardan maaş alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ise evlerinde ödeme yapmak suretiyle 960.887 işlem yapıldı.