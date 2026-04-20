Vekaletle kurban kesim bedeli 2026: Diyanet vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar?
Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan vekaletle kurban kesim ücretleri netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2026 yılına ilişkin yurt içi ve yurt dışı bedelleri belli olurken, ibadetini bu yöntemle yerine getirmek isteyenler için süreç de hız kazandı. Bayram öncesi hem fiyatlar hem de başvuru detayları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Diyanet vekaletle kurban kesim bedeli ne kadar? İşte 2026 vekalet yoluyla kurban kesim ücreti...
Kurban ibadetini vekalet yoluyla yerine getirmek isteyenler için beklenen açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 yılına ait kurban kesim organizasyonu kapsamında uygulanacak ücretleri duyurdu. Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, belirlenen yeni bedellerle birlikte tercihlerini şekillendirmeye başladı. İşte güncel bilgiler...
VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ AÇIKLANDI
Kurban ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirecek olan vatandaşların ödeyeceği ücretler belli oldu. Açıklamaya göre, 2026 yılında vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 18 bin, yurt dışında 7 bin lira olarak uygulanacak.
BAĞIŞ KANALLARI VE BAŞVURU SÜRECİ
Vatandaşların organizasyona katılım sağlayabileceği kanallara değinen Arpaguş, bağışların il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabileceğini ifade etti.
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de kolaylık sağlandığını belirten Arpaguş, bu kişilerin Din Hizmetleri Müşavirlikleri, ataşelikler, koordinatörlükler ile bulundukları ülkelerdeki cami dernekleri ve din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini teslim edebileceklerini kaydetti.
VEKALETLE KURBAN KESİMİ NEDİR?
Vekaleten kurban kesimi, kişinin kurban ibadetini kendi yerine, bir başkasına veya kuruma (vakıf, dernek) yaptırmasıdır. Kurban ibadetinde esas olan, kişinin kurbanını kendisinin kesmesidir. Bununla beraber malî bir ibadet olduğu için vekâlet yoluyla da kestirilebilir.
2026 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
Bu yıl büyükbaş fiyatı 250 bin TL'den başlayıp, 700 bin liraya kadar çıkarken, ortalama fiyat ise 300 bin TL'yi buluyor. Küçükbaşta ise fiyat 25 ila 50 bin TL arasında değişiyor. Fiyatlar; hayvanın ırkı, canlı ağırlığı ve besi kalitesine göre farklılık gösteriyor.