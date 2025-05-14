2025 vekalet ile kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet İşleri ve Kızılay açıkladı
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vekalet yoluyla kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler için 2025 yılı kurban bağış bedelleri açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay, yurt içi ve yurt dışı kurban bağışları için farklı tutarlar belirledi. Kızılay, bu yıl bağışçıların daha kolay destek olabilmesi amacıyla taksitli ödeme seçeneğini de hizmete sundu. Peki, 2025 kurban bağışı ne kadar oldu, bağışlar nasıl yapılacak? İşte kurban bağış sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılar…
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ardından Kızılay da 2025 yılı için vekaletle kurban kesim bedelini kamuoyuyla paylaştı. Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz’ın açıklamasına göre, bu yıl bağışçıların süreci daha rahat yönetebilmesi adına taksitli ödeme seçeneği hayata geçirildi. Hem yurt içi hem de yurt dışı kurban bedelleri ayrı ayrı belirlenirken, vatandaşların güvenle bağış yapabileceği detaylı bir sistem sunuldu. Peki, 2025 yılı kurban bağış bedelleri ne kadar? İşte ödeme seçenekleri ve bağış sürecine dair tüm detaylar...
2025 KIZILAY VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELİ KAÇ TL?
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu yıl vekaletle kurban kesimi bedelinin "yurt içi" ve "Filistin Gazze" kategorisi için 13 bin 250 lira, "yurt dışı" için 5 bin 250 lira olarak belirlendiğini duyurdu.
KURBAN KESİM BEDELİ İÇİN TAKSİT İMKÂNI
Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 2025 vekâletle kurban kesim fiyatlarını açıkladı.
Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ayrıca, "Bu sene 2 ile 4 taksit şeklinde ödeme imkanlarımızı devreye aldık. Bu sene ilk defa taksit imkanımız var" şeklinde açıklamada bulundu. Yılmaz, ‘2025 yılı için kaç kişiye ulaşma hedefiniz var' sorusuna, "Biz bu sene de yurt dışında 130 bin yurt içinde Gazze ile beraber 25 bin gibi bir hedef koyduk. Bunların hazırlığını önceden yapıyoruz. Ama genelde yüzde 25'lik bir artırım payı koymuş oluyoruz. 2024 yılında da dahil olmak üzere bu artırım paylarını kullanarak gidiyoruz. O nedenle de ulaştığımız ya da ulaşacağımız kişi sayısını hedef olarak açıklamak yerine bir sonraki sene ‘ne kadar kişiye ulaştık' diye geriye dönük olarak açıklıyoruz" dedi.