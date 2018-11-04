Trabzon’da 6 yıl önce İ. Y. ile evlenen Reyhan Yılmaz, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir süre önce boşanma kararı aldı. Bu kararın ardından eşi Reyhan Yılmaz’ı darp ettiği iddia edilen İ.Y, çocuklarını alarak evden ayrıldı. Boşanma davasının ilk sürecinde 2 çocuğu için geçici velayet talebinde bulunan anne Reyhan Yılmaz’ın bu kararı pedagog raporu nedeniyle mahkeme tarafından reddedildi.



İHA'nın haberine göre, bir süre çocuklarını göremeyen Reyhan Yılmaz, eşi İ.Y.'nin barışma teklifini kabul ederek, boşanma davasını geri çekti. Bu süreçte çocuklarına tekrar kavuşan Reyhan Yılmaz, eşiyle aynı sorunlarını yaşayınca tekrar boşanmak istedi. İkinci kez boşanma davası açan Reyhan Yılmaz, biri 2.5 diğeri ise 4.5 yaşında olan iki erkek çocuğunun velayetini almak istedi. O dönemde yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojisi bozulan ve ilaç kullanmaya başlayan Reyhan Yılmaz ile uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen İ.Y.'nin psikolojik durumlarını göz önünde bulunduran mahkeme velayet kararlarını reddetti. 6 ay süreyle İ.Y.'nin annesine velayet veren mahkemenin bu kararına anne Reyhan Yılmaz tepki gösterdi. Kendi eliyle evinin önüne gelen polislere çocuklarını teslim eden annenin o anları yüreklerini dağladı. Çocukların da annelerinden ayrılmak istememesi duygusal anlara neden oldu.





EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İDDİASI



Eşi İ.Y. ile boşanma sürecinde olduğunu belirten Reyhan Yılmaz, eşi tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. İlk mahkemenin görülmediğini dile getiren Reyhan Yılmaz, “Eşimle kavga ettik beni darp etti. Daha sonra 28 Temmuz günü çocukları kaçırdı. Bununla ilgili bu ay mahkememiz görülecek. Boşanma davasıyla birlikte geçici velayet talebinde bulundum. Geçici velayeti aldım. O dönem çocukları almakta çok zorlandık. İcra kararı çıkarttık ancak icraya uymadılar. Şu anda icradan dolayı da mahkememiz var. Sonrasında çocukları savcılık yoluyla almaya çalıştık ancak adli tatil süreci nedeniyle yavaş ilerledi. Çocukları o dönem alamadık. Eşim benimle barışmak için çocukları getirdi, o şekilde çocukları almaya kalktığımda kavga çıktı. Daha sonra çocukları aldım, itirazda bulundular. Pedagog raporu istendi. Pedagog raporunda benim psikolojik olarak çocuklara bakmakla yeterli olmadığımı söylediler. Bazı psikolojik sorunlar yaşamış olabilirim sonuçta kötü şeyler yaşadım. Ancak çocuklarımı bu yaşına kadar getiren de benim, ben onları büyüttüm. Şu ana kadar onlara benden yana hiçbir zarar gelmedi, gelmez de. Daha öncede psikolojik sorunum oldu tedavi oldum ilaç kullandım. Ben onlara hiçbir zaman zarar verecek bir şey yapmadım. Çocuklarımın ikisi de erkek biri 2.5 diğeri 4.5 yaşında. Daha çok küçükler. Onları bu şekilde annelerinden koparmak psikolojilerinin bozulmasına neden olur. Her ayrılışımızda bunu tekrar tekrar yaşayacaklar. Bu da onlarda kapanması zor yaralar açacak” dedi.



Eşinin madde bağımlısı olduğunu iddia eden Reyhan Yılmaz, “Çocukları babaanneye veriyoruz dediler. Baba madde bağımlısı, bu suçtan dolayı hüküm giymiş. Eşimin kahvaltı sofrasında çocukların yanında esrar içerken fotoğrafları var bunlar dosyada. Babanın da psikolojisi yetersiz bulundu, madde bağımlısından dolayı değil, ikimizin de psikolojisinin yetersizliğinden dolayı verilmediği söylendi. Velayet ikimizden kaldırıldı, babaanneye sorumluluk verildi 6 ay süre ile babaannenin yanına yerleştirilmelerine karar verildi” şeklinde konuştu.



“MAHKEME BABA GÖRME GÜNÜ VERMEDİ"



Mahkemenin çocukların sorumluluğunu İ. Y.’ın annesine verdiğini vurgulayan Reyhan Yılmaz, “Pedagog raporu çıktı ertesi gün ara karar verildi. Üç gün içinde çocukları aldılar kapıma emniyet mensupları geleceğinden haberim vardı. Çocukları emniyete teslim ettim. Onlar gibi zorluk çıkarmadım. O beni, asla çocukları alamayacaksın diye evliliğimiz boyunca beni tehdit etti. Bu benim açmış olduğum ikinci boşanma davası daha önce açmıştım. Geri çektim. Bir şans daha vermek istedim çocuklarımız çok küçük belki düzelir diye. Zaten evliliğimiz boyunca beni çocukları almakla tehdit etti. Evim gayet düzenli evimiz yeni kavgamızdan sonra bu evi taşıdım. Evimin gayet iyi olduğu söyleniyor ancak psikolojik olarak yeterli bulunmuyorum. Evi bu hale getiren benim. Sinirlerim harap olmuş olabilir ama çocuk bakamayacak kadar değilim. Mahkeme 6 aydan sonra tekrar inceleme yaparak bir karar verecek. Çocuklarım bana gelirken çok rahat geliyor hiç ağlamadılar. Bu ikinci kez benden onlara gitmesi. Bu ikinci kez ağlamaları. Mahkeme bana görme günü vermedi. Olay zaten çok yeni 3 gün önce çocuklar alındı. Hiç görme günü falan yok. Mahkemeden görme talebinde bulunduk. Kararı ancak önümüzdeki günlerde öğrenebiliriz” ifadelerini kullandı.



"'ÇOCUKLAR BABAANNEYE VERİLDİ' DİYE BİR ŞEY YOK. ÇOCUKLAR BABAYA GİTTİ"



Çocukların kendisinden alındığı akşam babalarının sosyal medya hesabından resim paylaştığına dikkat çeken anne Yılmaz "Yani çocuklar babaanneye gitti diye bir şey yok, babaya gitti. Baba ile annesi aynı evde yaşıyor. Çocuklarımdan benden koparılıp babaya verilmiş oldu. Çocuklara babaları kötü davranıyor. Esrar ve alkol bağımlılığı nedeniyle çocuklara zarar verici hareketlerde bulunuyor. Bana asılsız iftiralar atarak çocukları almaya çalışıyor. Çocuklarım benden asla ayrılmaz bana çok bağlıdır, ben de çocuklarıma bağlı bir anneyim. Babaanneye verildi ama babayla yaşıyorlar. Bana gerekçe olarak 'sorumluluk babaannenin' diyorlar. Benim çocuklarıma bir şey olunca sorumlusu bana göre devlettir. Bir anneye bu acıyı yaşatıyorlar" dedi.

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