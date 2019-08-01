Velayeti annedeki çocuğa bakan baba nafaka ödemez

Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul’da yaşayan çift 2004 yılında boşandı. Çiftin küçük kızını anneye veren mahkeme kocanın nafaka vermesine de hükmetti. 2007 yılına kadar çocuğa baba baktı. Daha sonra kız çocuğu annenin yanında kalmaya başladı.

İCRA BAŞLATTI

2014 yılında İcra Müdürlüğü’ne başvuran kadın, eski eşinden 44 bin TL nafaka alacağının bulunduğunu belirterek icra takibi başlattı.

ESKİ KOCA İTİRAZ ETTİ

Mahkemeye başvuran koca ise kızının kendisinde kaldığı dönemle ilgili eski eşinin icra başlatmasının haksız olduğunu icra takibinin 31 bin liralık bölümü için borcun bulunmadığının tespitini istedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme eski kocayı haklı buldu. Velayet hakkının verildiği taraf çocuğa fiilen bakmıyorsa bu dönem için diğer taraftan nafaka isteyemeyeceğini belirtti. Mahkeme, 44 bin liralık icra takibinin 31 bin liralık bölümünün borç olarak kabul edilmemesine karar verdi.