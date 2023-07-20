Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Veli İzin Dilekçesi Nedir, Nasıl Yazılır? Veli İzin Dilekçesi Örneği

        Veli izin dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Veli izin dilekçesi örneği

        Veli izin dilekçesi, bir öğrencinin okulda veya başka bir etkinlikte velisinin iznini almak amacıyla yazdığı resmi bir mektuptur. Veli izin dilekçesi nedir? Veli İzin Dilekçesi nasıl yazılır? Tüm bilgileri sizin için derledik…

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Veli izin dilekçesi nedir, nasıl yazılır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Veli izin dilekçesi, bir öğrencinin okul dışı etkinliklere veya özel durumlara katılması için velisinin yazdığı resmi bir mektuptur. Bu dilekçe, velinin iznini belgelemek ve öğrencinin katılımını resmi olarak onaylamak amacıyla kullanılır. İşte; veli izin dilekçesi örneği…

        Veli İzin Dilekçesi Nedir?

        Veli izin dilekçesi, bir öğrencinin okulda veya başka bir etkinlikte velisinin iznini almak amacıyla yazılan resmi bir mektuptur. Genellikle okul gezileri, kamplar, yarışmalara katılım, özel etkinlikler veya okul dışı faaliyetler gibi durumlarda öğrencinin izinsiz bir şekilde devamsızlık yapmadığını belirtmek adına yazılır. Bu dilekçe, velinin onayını belgelemek ve öğrencinin etkinliğe katılımını sağlamak için gereklidir.

        REKLAM

        Veli izin dilekçesi, velinin öğrencinin katılacağı etkinliği, etkinliğin tarihini, yerini ve amacını belirtmesiyle başlar. Dilekçede, veli öğrencinin katılımına izin verdiğini açıkça ifade eder. Ayrıca, iletişim bilgileri ve velinin imzası gibi unsurlar da dilekçede yer alır.

        Veli izin dilekçesi, okulun veya etkinliğin spesifik gereksinimlerine göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, her durumda dilekçeyi yazmadan önce okulun veya etkinliğin belirlediği talimatları takip etmek önemlidir. Ayrıca, bazı durumlarda hukuki danışmanlık almak veya ilgili resmi kurumlarla iletişime geçmek gerekebilir.

        Veli İzin Dilekçesi Nasıl Yazılır?

        Veli izin dilekçesi aşağıdaki unsurları içermelidir:

        • Tarih: Dilekçenin yazıldığı tarihi belirtin.
        • Adres ve İletişim Bilgileri: Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi iletişim bilgilerinizi girin.
        • Alıcı Bilgileri: Dilekçenin gönderileceği kişi veya kurumun adını, unvanını ve adresini belirtin. Başlık: "Veli İzin Dilekçesi" gibi açıklayıcı bir başlık kullanın.
        • Saygı Dileme: Dilekçeyi yazdığınız kişiye hitaben saygı ifadeleri kullanarak başlayın.
        • Öğrenci Bilgileri: Öğrencinin adı, sınıfı veya okul numarası gibi kimlik bilgilerini sağlayın.
        • Etkinlik Bilgileri: İzin istenen etkinliğin tarihini, yeri ve amaçlarını açıklayın.
        • İzin Talebi: Velinin öğrencinin katılımına izin verdiğini açıkça ifade edin.
        • İmza: Dilekçeyi imzalayın ve adınızı yazın.

        Veli İzin Dilekçesi Örneği

        REKLAM

        Aşağıda, bir öğrencinin okul gezisine katılması için veli izin dilekçesi örneği bulunmaktadır:

        Tarih

        İlgili Kişi/ Mercii

        Ben, (Öğrenci Adı) velisi olarak, aşağıda belirtilen etkinliğe katılmasına izin vermek istediğimi bildirmek için bu dilekçeyi yazıyorum.

        Öğrenci Bilgileri:

        -Öğrenci Adı:

        - Sınıf:

        - Okul Numarası:

        - Etkinlik Bilgileri:

        - Etkinlik Adı:

        - Etkinlik Tarihi:

        - Etkinlik Yeri:

        - Etkinliğin Amacı:

        Bu dilekçeyle, [Öğrenci Adı] yukarıda belirtilen etkinliğe katılmasına izin verdiğimi beyan ederim. Ayrıca, öğrencinin güvenliği ve refahı için gerekli önlemlerin alınacağından emin olmak istiyorum.

        Bilgilerinize sunar, ilginiz ve işbirliğiniz için teşekkür ederim.

        Saygılarımla,

        REKLAM

        İmza:

        Ad- Soyad:

        İletişim Bilgileri:

        Vasi tayini dilekçesi nedir, nasıl yazılır?
        Vasi tayini dilekçesi nedir, nasıl yazılır?
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Kubilay Kos
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        "Kaynaklar yatırıma kanalize edilecek"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        YKS sayısal birincisi sırrını anlattı: Son sene 200 bin soru çözdüm
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Ercan Havalimanı açılışında konuştu
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Horlama cinayetinde mahkemeden flaş karar!
        Ders almıyorlar!
        Ders almıyorlar!
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        Son yılların en büyük arkeolojik keşfi: Sultanahmet’te 1500 yaşında ve sapasağlam kalmış bir Bizans yapısı bulundu
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        'GYODER Yeni Konut Modeli' tanıtıldı
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        1 milyar dolarlık ikramiye sahibini buldu
        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Terör örgütü PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Icardi ve Bakambu açıklaması
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Galatasaray'a Paredes şoku!
        Hapse girmekten korkuyor
        Hapse girmekten korkuyor
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Sıcak çarpmasına iyi geliyor! Kulaklarınızın arkasına ve göğüs bölgenize sürün
        Tarihe geçen büyük lider!
        Tarihe geçen büyük lider!
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        THY yeni bir şirket kuruyor, yolcu başına 35 dolardan fazlasını hedefliyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        Kale'nin amiral gemisi halka açılıyor
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        İkinci el otomobil ithalatı tarihi
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme
        Ortalama yıllık yüzde 50 büyüme