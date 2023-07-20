Veli izin dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Veli izin dilekçesi örneği Veli izin dilekçesi, bir öğrencinin okulda veya başka bir etkinlikte velisinin iznini almak amacıyla yazdığı resmi bir mektuptur. Veli izin dilekçesi nedir? Veli İzin Dilekçesi nasıl yazılır? Tüm bilgileri sizin için derledik…

Veli izin dilekçesi, bir öğrencinin okul dışı etkinliklere veya özel durumlara katılması için velisinin yazdığı resmi bir mektuptur. Bu dilekçe, velinin iznini belgelemek ve öğrencinin katılımını resmi olarak onaylamak amacıyla kullanılır. İşte; veli izin dilekçesi örneği…

Veli İzin Dilekçesi Nedir?

Veli izin dilekçesi, bir öğrencinin okulda veya başka bir etkinlikte velisinin iznini almak amacıyla yazılan resmi bir mektuptur. Genellikle okul gezileri, kamplar, yarışmalara katılım, özel etkinlikler veya okul dışı faaliyetler gibi durumlarda öğrencinin izinsiz bir şekilde devamsızlık yapmadığını belirtmek adına yazılır. Bu dilekçe, velinin onayını belgelemek ve öğrencinin etkinliğe katılımını sağlamak için gereklidir.

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Veli izin dilekçesi, velinin öğrencinin katılacağı etkinliği, etkinliğin tarihini, yerini ve amacını belirtmesiyle başlar. Dilekçede, veli öğrencinin katılımına izin verdiğini açıkça ifade eder. Ayrıca, iletişim bilgileri ve velinin imzası gibi unsurlar da dilekçede yer alır.

Veli izin dilekçesi, okulun veya etkinliğin spesifik gereksinimlerine göre farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, her durumda dilekçeyi yazmadan önce okulun veya etkinliğin belirlediği talimatları takip etmek önemlidir. Ayrıca, bazı durumlarda hukuki danışmanlık almak veya ilgili resmi kurumlarla iletişime geçmek gerekebilir.

Veli İzin Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Veli izin dilekçesi aşağıdaki unsurları içermelidir:

Tarih: Dilekçenin yazıldığı tarihi belirtin.

Adres ve İletişim Bilgileri: Adınız, adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz gibi iletişim bilgilerinizi girin.

Alıcı Bilgileri: Dilekçenin gönderileceği kişi veya kurumun adını, unvanını ve adresini belirtin. Başlık: "Veli İzin Dilekçesi" gibi açıklayıcı bir başlık kullanın.

Saygı Dileme: Dilekçeyi yazdığınız kişiye hitaben saygı ifadeleri kullanarak başlayın.

Öğrenci Bilgileri: Öğrencinin adı, sınıfı veya okul numarası gibi kimlik bilgilerini sağlayın.

Etkinlik Bilgileri: İzin istenen etkinliğin tarihini, yeri ve amaçlarını açıklayın.

İzin Talebi: Velinin öğrencinin katılımına izin verdiğini açıkça ifade edin.

İmza: Dilekçeyi imzalayın ve adınızı yazın.

Veli İzin Dilekçesi Örneği

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Aşağıda, bir öğrencinin okul gezisine katılması için veli izin dilekçesi örneği bulunmaktadır:

Tarih

İlgili Kişi/ Mercii

Ben, (Öğrenci Adı) velisi olarak, aşağıda belirtilen etkinliğe katılmasına izin vermek istediğimi bildirmek için bu dilekçeyi yazıyorum.

Öğrenci Bilgileri:

-Öğrenci Adı:

- Sınıf:

- Okul Numarası:

- Etkinlik Bilgileri:

- Etkinlik Adı:

- Etkinlik Tarihi:

- Etkinlik Yeri:

- Etkinliğin Amacı:

Bu dilekçeyle, [Öğrenci Adı] yukarıda belirtilen etkinliğe katılmasına izin verdiğimi beyan ederim. Ayrıca, öğrencinin güvenliği ve refahı için gerekli önlemlerin alınacağından emin olmak istiyorum.

Bilgilerinize sunar, ilginiz ve işbirliğiniz için teşekkür ederim.

Saygılarımla,

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İmza:

Ad- Soyad:

İletişim Bilgileri:

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