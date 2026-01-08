Habertürk
        Veliaht canlı izle: Show TV'de Veliaht 16.bölüm tamamı hemen izle

        Veliaht canlı izle: Show TV'de Veliaht 16.bölüm tamamı hemen izle

        Veliaht 16.bölüm izleyiciyle Show TV'de buluşuyor. Perşembe akşamı ekrana gelecek bölümde heyeca dorukta. Diziyi internetten izlemek isteyenler veya son bölümü kaçıranlar Veliaht izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Bu akşam ekrana gelecek Veliaht'ın 16. Bölümünde; Timur'un yaşanan felaketten sonra Ayşe ve Gülşah'ı konağa getirmesiyle Kudret ve Ayşe arasındaki gerilim tırmanır. İşte, Show TV ile Veliaht canlı ve son bölüm tamamı full izle ekranı

        Giriş: 08.01.2026 - 10:29 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:29
        Show TV ekranlarında bu akşam Veliaht yeni bölümüyle ekrana gelecek. Veliaht 16.bölümde Yaşadıkları, Timur ve Reyhan'ın arasındaki ateşi harlarken, Ayşe evladını kaybetme korkusuyla bu ateşi söndürmeye çalışır. Diziyi internetten takip etmek isteyenler Veliaht izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Veliaht yeni bölüm izle ekranı ve tüm detaylar

        VELİAHT 16.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Veliaht'ın 16. Bölümünde; Timur'un yaşanan felaketten sonra Ayşe ve Gülşah'ı konağa getirmesiyle Kudret ve Ayşe arasındaki gerilim tırmanır.

        Yaşadıkları, Timur ve Reyhan'ın arasındaki ateşi harlarken, Ayşe evladını kaybetme korkusuyla bu ateşi söndürmeye çalışır. Gülendam'ın hamileliği Karslı konağına bomba gibi düşer. Timur, Zafer’in Esenler’de kimliğini ifşa etmeye kalkmasını engellemek için sürpriz bir isimle iş birliği yapar. İntikamı için Korkut’a karşı Timur’la hareket eden Yahya'nın, Korkut’tan Timur’un en büyük sırrını öğrenmesi an meselesidir.

        VELİAHT CANLI İZLE

        Veliaht 16. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        VELİAHT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

