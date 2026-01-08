Veliaht canlı izle: Show TV'de Veliaht 16.bölüm tamamı hemen izle

VELİAHT 16.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Veliaht'ın 16. Bölümünde; Timur'un yaşanan felaketten sonra Ayşe ve Gülşah'ı konağa getirmesiyle Kudret ve Ayşe arasındaki gerilim tırmanır.

Yaşadıkları, Timur ve Reyhan'ın arasındaki ateşi harlarken, Ayşe evladını kaybetme korkusuyla bu ateşi söndürmeye çalışır. Gülendam'ın hamileliği Karslı konağına bomba gibi düşer. Timur, Zafer’in Esenler’de kimliğini ifşa etmeye kalkmasını engellemek için sürpriz bir isimle iş birliği yapar. İntikamı için Korkut’a karşı Timur’la hareket eden Yahya'nın, Korkut’tan Timur’un en büyük sırrını öğrenmesi an meselesidir.