Veliaht canlı izle: Veliaht 6.bölüm tamamı full hemen izle Show TV'de

Timur ve Zülfikar Karslı’nın ilişkisi, Timur’un vurulmasının ardından yeni bir boyut kazanır. Bu durum Timur’un Karslı konağındaki yaşamına da etki eder. Reyhan, Timur’u bu kadar geç bulmuşken onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşir. Timur’un vurulmasının hesabı Esenler’de sorulurken Yahya ise Selim’in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamaya uğraşır.

Timur, annesinin yemeğini yer, onun sesini duyar, kokusunu içine çeker. Geçmiş sırların yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda Reyhan’ın da kurtuluşu olabileceğini fark eder. Artık tutsaklıklarını sona erdirmek için savaşmaya hazırdır.