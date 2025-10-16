Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Veliaht canlı izle: Veliaht 6.bölüm tamamı full hemen izle Show TV’de

        Veliaht canlı izle: Veliaht 6.bölüm tamamı full hemen izle Show TV'de

        Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht 6.bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümü kaçırmak istemeyenler Veliaht canlı izle araştırmalarına başlayacak. Yayınlanan tanıtımda gizem ve gerilimin doruğa çıktığı dizinin yeni bölümünde tüm dengeler altüst oluyor. İşte, Veliaht 6.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 10:07 Güncelleme: 16.10.2025 - 10:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başrollerini Akın Akınözü ve Ercan Kesal gibi ünlü isimlerin paylaştığı Veliaht yeni bölüm Show TV’de izleyiciyle buluşacak. Dizinin takipçileri Veliaht 6. Bölüm canlı izle seçeneğine ulaşmaya çalışıyor. İşte, Veliaht izle ekranı ve 6.bölümde yaşanacaklar…

        2

        VELİAHT 6.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Veliaht'ın 6. Bölümünde; Timur’un vurulmasının hesabı Esenler’de sorulurken Yahya ise Selim’in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamaya uğraşır.

        3

        Timur ve Zülfikar Karslı’nın ilişkisi, Timur’un vurulmasının ardından yeni bir boyut kazanır. Bu durum Timur’un Karslı konağındaki yaşamına da etki eder. Reyhan, Timur’u bu kadar geç bulmuşken onu kaybetme ihtimaliyle yüzleşir. Timur’un vurulmasının hesabı Esenler’de sorulurken Yahya ise Selim’in kendisinden habersiz giriştiği işlerin arkasını toparlamaya uğraşır.

        Timur, annesinin yemeğini yer, onun sesini duyar, kokusunu içine çeker. Geçmiş sırların yalnızca kendisinin değil, aynı zamanda Reyhan’ın da kurtuluşu olabileceğini fark eder. Artık tutsaklıklarını sona erdirmek için savaşmaya hazırdır.

        4

        VELİAHT CANLI İZLE

        Veliaht 6. yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Aşağıdaki linkten yeni bölümü canlı olarak izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        VELİAHT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        "Nükleer enerji Türkiye'nin enerji stratejisinde kilit rol oynuyor"
        "Nükleer enerji Türkiye'nin enerji stratejisinde kilit rol oynuyor"
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Sağanak yağmur ve sis uyarısı
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Küçük yaşta yabancı dil öğrenimine dikkat!
        Küçük yaşta yabancı dil öğrenimine dikkat!
        Trump'tan Nobel'e gönderme
        Trump'tan Nobel'e gönderme
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Sağlık astsubayı emekli meslektaşını öldürdü!
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı