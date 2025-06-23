Veliaht dizisi konusu ve oyuncuları: Veliaht dizisi ne zaman başlayacak?
Veliaht dizisinin tanıtımları yayınlanmaya devam ederken, ilk bölüm tarihi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan ve yapımcılığını Yamaç Okur'un üstlendiği dizi dikkat çekiyor. Peki, geniş oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Veliaht dizisi ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...
Yeni sezonun iddialı projelerinden biri olmaya hazırlanan Veliaht dizisi, aile bağlarından geçmişin sırlarına, iktidar mücadelelerinden aşk ve intikama uzanan güçlü senaryosuyla dikkat çekiyor. Show TV’de yayınlanacak olan dizinin yapımcılığını tecrübeli isim Yamaç Okur üstlenirken, proje yenilikçi yapım şirketi Faro’nun imzasını taşıyor. Veliaht, Eylül ayında seyirciyle buluşacak.
VELİAHT DİZİSİ KONUSU
Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor. Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir.
Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.