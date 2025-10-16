Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler

        'Veliaht'ın dünya lansmanı Cannes'da

        SHOW TV'de ekranlara gelen 'Veliaht'ın dünya lansmanı Cannes'da gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 12:53 Güncelleme: 16.10.2025 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Veliaht', Cannes'da
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye’de yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanan ‘Veliaht’, 15 Ekim Çarşamba akşamı MIPCOM Fuarı kapsamında Cannes’ın ikonik mekânı Palm Beach’te görkemli bir lansmanla uluslararası izleyicilere tanıtıldı.

        Dizinin yurt dışı temsilciliğini üstlenen Global Agency’nin ev sahipliğinde gerçekleşen lansman davetine; başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, yapım ortakları FARO’nun kurucuları Yamaç Okur ve Mehmet Eryılmaz ile Gold Film’in sahibi Faruk Turgut, SHOW TV’nin üst düzey yöneticileri ve dünyanın önde gelen televizyon sektörü temsilcileri katıldı.

        REKLAM

        Lansman öncesinde dizinin başrol oyuncuları; Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, dünyanın önde gelen medya temsilcileriyle bir araya gelerek basının sorularını yanıtladı. Ayrıca, Cannes’ın eşsiz manzarasında özel fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştirildi. Dizinin oyuncuları uluslararası medyanın yoğun ilgisiyle karşılaştı. 600’den fazla katılımcının yer aldığı etkinlik, Fransız Rivierası’nın simgelerinden Palm Beach’te gerçekleşti. Canlı müzik ve DJ performanslarıyla renklenen gece, parti atmosferinde unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı.

        Perşembe akşamları SHOW TV’de ekrana gelen ‘Veliaht’, İstanbul’un kalbinin attığı otogarda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyor. Dizinin dünya lansmanı, her yıl Ekim ayında Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen ve dünya televizyon sektörü temsilcilerini bir araya getiren MIPCOM Fuarı’na damgasını vurdu.

        Global Agency CEO’su İzzet Pinto, “Biz Global Agency olarak Türk dizilerinin dünya çapında prestijli bir şekilde tanıtılmasına büyük önem veriyoruz. 'Veliaht' gibi güçlü hikâyesi, uluslararası standartlardaki yapım kalitesi ve başarılı oyuncu kadrosu olan yeni dizimiz için Cannes’ın en prestijli noktalarından biri olan Palm Beach’i tercih ettik. Türk oyuncularımız dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip ve bugün gördüğümüz yoğun ilgi, dizimizin kısa sürede farklı coğrafyalarda milyonlarca izleyiciyle buluşacağına olan inancımızı güçlendiriyor” dedi.

        'Veliaht'ın yapımcıları; Yamaç Okur ile Mehmet Eryılmaz; "Veliaht', yapım şirketimiz FARO’nun ilk televizyon dizisi olarak bizim için çok özel bir anlam taşıyor. İki yıldır üzerinde titizlikle çalıştığımız bu projenin ekranda ilgiyle izlenmesi bizi son derece mutlu ediyor. Uluslararası seyirci bizim için büyük önem taşıyor; umarız Veliaht yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak. MIPCOM’daki yoğun ilgiden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

        'Veliaht'ın başrol oyuncusu Akın Akınözü diziyle ve MIPCOM’la ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi: 'Veliaht' benim için annemin veliahtı olduğumun farkına varmamı sağlayan proje oldu. Bu kadar önem verdiğim bir projeyi küresel sahneye taşımak ve tanıtmak benim için çok değerli bir deneyim diyebilirim.”

        'Veliaht'ın diğer başrol oyuncusu Serra Arıtürk ise "Dizimiz, izleyicilerimiz tarafından, ilk bölümden itibaren çok büyük ilgi ve sevgiyle karşılandı. Her bölüm artan bu güzel dönüşler anlatacağımız yeni hikâyeler için de bizi çok motive ediyor. Ülkemizde böyle güzel geri dönüşler alırken bir de Cannes’da gerçekleşen MIPCOM’la izleyici kitlemizi sınırlarımızın dışına taşıyacak olmaktan da çok büyük heyecan duyuyorum bütün ekibimiz adına. Projemizi temsilen burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum” diyerek duygularını paylaştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #veliaht
        #akın akinözü
        #serra arıtürk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesinde büyük heyecan
        5G ihalesinde büyük heyecan
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?