SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümde gerilimin bir an bile düşmediği sahneler izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

İşte 'Veliaht'ın 14. Bölüm 3.Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda, abisinin intikamını almak için Esenler Otogarı’na gelen Korkut, yeni bölüme dair merakı şimdiden artırıyor.

Zafer’in her şeyi göze alarak geçirdiği büyük değişim dikkat çekerken, Korkut’un silahını Yahya ve Timur’a doğrultması dengeleri altüst ediyor.

Olayların seyrini tamamen değiştiren tanıtım, yeni bölüme olan ilgiyi zirveye taşıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.