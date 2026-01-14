Habertürk
        'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünden merak dolu bir tanıtım daha yayınlandı. Zafer, intikam arzusu ve adını geri alabilmek için Yahya'ya kendini yeniden hatırlatıyor. Yahya'nın Zafer'i hatırlaması dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor

        Giriş: 14.01.2026 - 12:00 Güncelleme: 14.01.2026 - 12:00
        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yarın akşam yayınlanacak yeni bölümünden merak dolu bir tanıtım daha yayınlandı.

        Yayınlanan tanıtımda; Timur ve Reyhan’ın aşk dolu anları ekranlara gelirken, Timur’un “Kimse bize engel olamaz” sözleri dikkat çekiyor. Zafer’in Esenler Otogarı’na sık sık gelişi, Yahya’nın şüphelerini giderek artırırken, Timur Aslan’ın kim olduğu sorusu da gündeme geliyor. Timur’un, Esenler Otogarı’na yeniden hükmetmek için Yahya’yı karşısına aldığı anlar tansiyonu yükseltirken; tanıtıma Zafer’in Timur ve Reyhan’ı yakaladığı anlar damgasını vuruyor. Karslı Konağı’nın da bu yasak aşkı öğrenmesiyle Zafer, intikam arzusu ve adını geri alabilmek için Yahya’ya kendini yeniden hatırlatıyor. Yahya’nın Zafer’i hatırlaması dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merakla bekleniyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Saygın Soysal, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        ‘Veliaht’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        #veliaht
