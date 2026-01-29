SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek bölümde tansiyonun hiç düşmediği, aksiyon dolu anlar izleyicileri bekliyor.

Yayınlanacak yeni bölümde; Yahya, mührüne kavuşurken Zafer ile yaptığı anlaşmaya da sadık kalıyor. Ancak öfkeli otogar halkının Doğu Kapı’yı girmesiyle ortalık bir anda karışıyor. Timur, sevdiklerini geride bırakmadan otogarı terk etmeye yanaşmazken, konaktaki kargaşayı durdurmak adına Yahya’yla anlaşma yoluna gidiyor. Karslı ailesi ise memleketine dönme kararı alırken, Zülfikar’ın Kars’ta geri adım atmaya niyeti olmadığı; yaşananların yalnızca bir başlangıç olduğu ve otogarına bu kez çok daha güçlü, çok daha acımasız bir şekilde döneceğinin güçlü sinyalleri veriliyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.