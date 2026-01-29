Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. İzleyicileri, bu akşam ekrana gelecek bölümde tansiyonun hiç düşmediği, aksiyon dolu anlar bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 12:19 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Barış istemiyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek bölümde tansiyonun hiç düşmediği, aksiyon dolu anlar izleyicileri bekliyor.

        Yayınlanacak yeni bölümde; Yahya, mührüne kavuşurken Zafer ile yaptığı anlaşmaya da sadık kalıyor. Ancak öfkeli otogar halkının Doğu Kapı’yı girmesiyle ortalık bir anda karışıyor. Timur, sevdiklerini geride bırakmadan otogarı terk etmeye yanaşmazken, konaktaki kargaşayı durdurmak adına Yahya’yla anlaşma yoluna gidiyor. Karslı ailesi ise memleketine dönme kararı alırken, Zülfikar’ın Kars’ta geri adım atmaya niyeti olmadığı; yaşananların yalnızca bir başlangıç olduğu ve otogarına bu kez çok daha güçlü, çok daha acımasız bir şekilde döneceğinin güçlü sinyalleri veriliyor.

        REKLAM

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt ve Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ümraniye'de öldürülen Khokimova'nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı

        Ümraniye'de öldürülen Khokimova'nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı

        #veliaht
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan Ankara'ya kritik ziyaret
        İran'dan Ankara'ya kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        Dilruba'nın katili: Linçten korkup balkondan atladım
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?
        Hangi işçi vergi beyannamesi verecek?