'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden gerilim dolu bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Veliaht'ın 15. Bölüm 2.Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Korkut, kurduğu oyunla Timur’u en zayıf yerinden vururken, kaybetme korkusu bir tehdit olmaktan çıkıp kabusa dönüşüyor.

REKLAM

Reyhan ve annesini kurtarmak için zamanla giriştiği umutsuz yarış tanıtımın nabzını yükseltirken, gerilim her sahnede biraz daha tırmanıyor.

Timur’un sevdiklerini kurtarıp kurtaramayacağı ise büyük bir merakla bekleniyor. Bu fırtınanın ortasında Yahya ile Derya arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Yahya’nın elindeki yazının gizemi yeni bölümde gün yüzüne çıkıyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Saygın Soysal, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.