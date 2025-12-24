Habertürk
Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı - Magazin haberleri

        'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden gerilim dolu bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 23:03 Güncelleme: 24.12.2025 - 23:03
        "Eğer arada kalırsan ikisi de ölecek"
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden gerilim dolu bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Veliaht'ın 15. Bölüm 2.Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Korkut, kurduğu oyunla Timur’u en zayıf yerinden vururken, kaybetme korkusu bir tehdit olmaktan çıkıp kabusa dönüşüyor.

        Reyhan ve annesini kurtarmak için zamanla giriştiği umutsuz yarış tanıtımın nabzını yükseltirken, gerilim her sahnede biraz daha tırmanıyor.

        Timur’un sevdiklerini kurtarıp kurtaramayacağı ise büyük bir merakla bekleniyor. Bu fırtınanın ortasında Yahya ile Derya arasındaki yakınlaşma dikkat çekerken, Yahya’nın elindeki yazının gizemi yeni bölümde gün yüzüne çıkıyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Saygın Soysal, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı ‘Veliaht’ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

        #veliaht
        #show tv
