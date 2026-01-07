'Veliaht'ın yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden aksiyon dolu bir tanıtım daha yayınlandı.

İşte 'Veliaht'ın 16. Bölüm 3. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Korkut, Timur’un annesiyle Reyhan’ı nasıl kurtardığını sorgularken; Timur ve Yahya, hem ailelerine yaşattıklarının intikamını almak hem de Korkut’tan tamamen kurtulmak için güçlerini birleştiriyor.

Tanıtımın finalinde Korkut’u altüst ettiklerini düşünen ikili, Zaro Ağa’nın Korkut’un elinde olduğunu öğrenince dengeler bir anda değişiyor. Bu büyük sürpriz sonrası yaşanacaklar ise merakla bekleniyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Saygın Soysal, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.