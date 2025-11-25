Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden merak dolu ön izleme sahnesi yayınlandı

        Giriş: 25.11.2025 - 22:11 Güncelleme: 25.11.2025 - 22:11
        "Aradığınız kişi ben değilim"
        SHOW TV'nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi 'Veliaht'ın yeni bölümünden merak dolu ön izleme sahnesi yayınlandı.

        İşte 'Veliaht'ın 11'inci bölüm ön izlemesi;

        Yayınlanan tanıtımda, Timur ve Ceset’in aksiyon dolu kovalama sahnesinin ekrana geldiği anlarda Vezir’in tetiğe basıp Timur’un konuşmak istediği adamı vurmasıyla gerilim tırmanıyor. Reyhan'ın da şahit olduğu bu olay sonrasında neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.

        Özgün hikâyesinde; Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker’in beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        'Veliaht', yeni bölümüyle perşembe akşamı, saat 20.00'de SHOW TV'de!

