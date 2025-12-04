Veliaht izle: Veliaht 12.bölüm canlı izle Show TV’de
Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht 12.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Heyecan dolu yeni bölümde Derya'nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı'ya acı gerçeği söyler. Diziyi canlı izlemek isteyenler Veliaht canlı izle araştırmalarına başladı. İşte, Veliaht 12.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti
Veliaht izleyiciyle Show TV ekranlarında buluşuyor. Dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün paylaşırken; yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk bulunuyor. Dizinin 12. bölümünü kaçırmak istemeyenler, Show TV üzerinden diziyi anlık olarak izleyebilir. İşte, Veliaht izleme linki
VELİAHT 12.BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Esenler Otogarı’nda seçim heyecanı son sürat devam etmektedir. Derya’nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı’ya acı gerçeği söyler. Reyhan, cezaevinden kaçıp gelen kardeşi Doğa’yı Esenler Otogarı’nda saklamak için Timur’dan yardım ister fakat işler hesap ettikleri gibi gitmez. Reyhan’ın son çaresi Yahya’dan yardım istemektir. Sandıklar kurulur, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği seçimde tansiyon giderek yükselir.