        Veliaht izle: Veliaht 12.bölüm canlı izle Show TV'de

        Veliaht izle: Veliaht 12.bölüm canlı izle Show TV’de

        Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht 12.bölüm izleyiciyle bu akşam buluşuyor. Heyecan dolu yeni bölümde Derya'nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı'ya acı gerçeği söyler. Diziyi canlı izlemek isteyenler Veliaht canlı izle araştırmalarına başladı. İşte, Veliaht 12.bölüm izle ekranı ve yeni bölüm özeti

        Habertürk
        Giriş: 04.12.2025 - 11:30 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:30
        Veliaht 12.bölümde neler olacak?
        Veliaht izleyiciyle Show TV ekranlarında buluşuyor. Dizinin başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün paylaşırken; yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk bulunuyor. Dizinin 12. bölümünü kaçırmak istemeyenler, Show TV üzerinden diziyi anlık olarak izleyebilir. İşte, Veliaht izleme linki

        VELİAHT CANLI İZLEME EKRANI

        Veliaht dizisinin 4 Aralık Perşembe akşamı Show TV’de 12. bölümü yayınlanacak. Aşağıdaki linkten diziyi canlı ve anlık olarak izleyebilirsiniz.

        SHOW TV CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        VELİAHT SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        VELİAHT 12.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Esenler Otogarı’nda seçim heyecanı son sürat devam etmektedir. Derya’nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı’ya acı gerçeği söyler.

        Esenler Otogarı’nda seçim heyecanı son sürat devam etmektedir. Derya’nın babasına ihaneti dengeleri değiştirirken, Timur bu ihaneti öğrenince Zülfikar Karslı’ya acı gerçeği söyler. Reyhan, cezaevinden kaçıp gelen kardeşi Doğa’yı Esenler Otogarı’nda saklamak için Timur’dan yardım ister fakat işler hesap ettikleri gibi gitmez. Reyhan’ın son çaresi Yahya’dan yardım istemektir. Sandıklar kurulur, herkesin birbirinin arkasından iş çevirdiği seçimde tansiyon giderek yükselir.

