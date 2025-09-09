Habertürk
        Veliaht ne zaman başlıyor? Veliaht konusu ne, oyuncuları kim?

        Yeni sezon dizilerinden biri olan Veliaht Show TV ekranlarında başlıyor. Başrollerinde Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil yer alıyor. Aile bağları, sırlar ve iktidar mücadelesi Veliaht'ın temasını oluşturuyor. Peki Veliaht ne zaman başlıyor? Veliaht konusu ne, oyuncuları kim?

        Giriş: 09.09.2025 - 16:26 Güncelleme: 09.09.2025 - 16:26
        Veliaht dizisi için yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde; Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ü buluşturan diziden dikkat çekici yeni bir afiş paylaşıldı. Show TV’de ilk bölümü yayınlanacak dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak. İşte, Veliaht dizisi yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu

        VELİAHT DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Veliaht 11 Eylül Perşembe 20.00'de Show TV’de ekranlara gelecek.

        VELİAHT KONUSU

        Otogardaki eski gücünü kaybetmeye ve sağlığı kötülemeye başlayan Zülfikar Karslı’nın zamanı gittikçe daralmaktadır. Eski ortağı Muharrem Kaptan’ın oğlu Yahya Kaptan’ın da intikam için otogara geri dönmesiyle Zülfikar Karslı’nın oğlu Zafer yerine geçecek bir veliaht bulmaktan başka çaresi kalmaz. Hayat karşısına annesi ve kız kardeşine sahip çıkmaya çalışan seyyar tamirci Timur’u çıkarır. Bu karşılaşma başta Zülfikar, Zafer, Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere tüm Karslı ailesinin, Yahya Kaptan’ın ve Timur’un hayatını ve tüm dengeleri kökünden değiştirecektir.

        VELİAHT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

        Veliaht dizisinin kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu yer alıyor.

