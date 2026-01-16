Habertürk
        Haberler Televizyon 'Veliaht'ta sırlar, tek tek açığa çıktı

        'Veliaht'ta sırlar, tek tek açığa çıktı

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Veliaht'ın 17'nci bölümü dün akşam ekranlara geldi. Sırların tek tek açığa çıkması, yeni bölüme dair heyecanı artırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 13:36 Güncelleme: 16.01.2026 - 13:37
        Sırlar tek tek açığa çıktı
        SHOW TV’de yayınlanan FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ dün akşam heyecanı yüksek 17'nci bölümüyle ekranlara geldi.

        Yeni bölümde Zülfikar Ağa, konağa geri dönerken Reyhan ve Timur birlikte geçirdikleri bir gecenin sabahında Zafer’e yakalandı. Gerçekler ortaya çıktığında aşklarını cesaretle sahiplenen Timur ve Reyhan, Zülfikar’la büyük bir yüzleşme yaşadı.

        Yahya’nın paraları yakmasının ardından masada şikayetler başlarken Timur’un güvenli yolları yeniden açma hamlesi sonucunda Yahya’nın iktidarı tehlikeye girdi. Bölümün sonunda Selim’in Timur’u vurmak için doğrulttuğu silah akıllarda soru işaretleri bırakırken kimliğini geri kazanmaya çalışan Zafer’in Yahya’nın karşısına çıkıp kendisini hatırlamasını sağlaması yeni bölüme dair heyecanı artırdı.

        Yeni bölümüyle, ABC1 20+’da; 3,63 izlenme oranı (rating) 9,82 izlenme payı (share), AB’de; 3,51 izlenme oranı (rating) 10,91 izlenme payı (share), Total’de ise 3,51 izlenme oranı (rating) 9,75 izlenme payı (share) elde eden 'Veliaht', reytinglerde yine üst sıralarda yer aldı.

        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Saygın Soysal, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Veliaht’ın soluksuz izlenen 17'nci bölümü sosyal medyada bu hafta da çok konuşuldu.

        Diziyle ilgili birçok paylaşım yapılırken #Veliaht etiketi 4 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinin en üst sıralarında yer aldı.

        Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan 'Veliaht'ın senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker beraber yazarken yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor.

        'VELİAHT’IN 17'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Dizinin yayınlanan 17'nci bölümünde; Zülfikar Ağa otogarda heyecanla karşılanırken Timur da onu yalnız bırakmadı. Timur ve Zülfikar Ağa arasında duygusal bir baba oğul konuşması yaşanırken Zafer, otogara gelip bir anda babasının karşısına çıktı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Zülfikar Ağa, Zafer’i hemen bağrına bastı.

        Zafer’den Zülfikar Ağa’ya Büyük Sürpriz:

        Zülfikar Ağa’nın konağa dönmesiyle Timur’un ailesinin de kendi evlerine döneceğini düşünen Kudret ve Zafer, büyük bir hüsran yaşadı. Zülfikar, Timur’un ailesinin onlarla kalmaya devam edeceğini söylerken Ayşe ve Ağa arasında da büyük bir yüzleşme yaşandı. Herkesin birlikte kahvaltı ettiği sırada Gülendam’ın Zafer’den bebek beklediğini söylemesi ise konakta bomba etkisi yarattı. Zaro Ağa, Zafer ve Kudret’le sert bir konuşma yaparken onlar da bu olanlarda tüm suçu Reyhan’a yüklemeye çalıştı.

        Paraları yakmasının ardından otogarda büyük sıkıntıya giren Yahya’ya karşı masada şikayetler başladı. Timur’un otogarda yeniden gücü eline almaya çalışmasıyla masada güven oylaması kararı verildi. Güven oylaması ve Timur’un güvenli yolları yeniden açma hamlesi sonucunda Yahya’nın iktidarı tehlikeye girdi.

        Timur ve Yahya Karşı Karşıya:

        Bütün bunlar yaşanırken Yahya ve Derya arasındaki uçurum giderek açıldı. Derya, Timur’un otogardaki hamlelerini önden fark edip güven oylaması kararı sonrasında onunla el sıkıştı. Timur ise Derya’nın Yahya’ya neden sırtını döndüğünü sorguladı.

        Reyhan, Ayşe’nin uyarılarına rağmen Timur’dan uzak kalamadı ve birlikte geçirdikleri bir gecenin sabahında Zafer’e yakalandılar. Gerçekler ortaya çıktığında aşklarını cesaretle sahiplenen Timur ve Reyhan, Zülfikar’la büyük bir yüzleşme yaşadı.

        Ayşe, Reyhan’ı uyardı:

        Yahya’nın otogarda otoritesi derinden sarsılırken Selim’in Zafer sandığı Timur’a öfkesi giderek arttı. Gülşah’ı da sürekli Timur’un yakınında görmesi yeniden kıvılcımı çakarken Selim, Timur’u vurmak için harekete geçti. Selim’in Timur’a doğrulttuğu silah heyecanı doruklara ulaştırdı.

        Bölümün finalinde ise Yahya’yı büyük bir sürpriz bekliyordu. Kimliğini geri kazanmaya çalışan Zafer, Yahya’ya not göndererek onu çocukluktaki izlerine götürdü. Yahya da bu zamana kadar olan şüphelerini ve yaşananları birleştirince Zafer’in gerçek kimliğini çözdü.

        İki çocukluk arkadaşının karşı karşıya geldiği anlar heyecanı yükseltirken yeni bölümde bu sırrın açığa çıkmasının tüm dengeleri nasıl değiştireceği merak konusu oldu.

        İşte heyecan dolu final sahnesi;

        ‘Veliaht’ yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

        Kilosu 900 bin liraya ulaşan safran, mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor

        Üretimdeki zorluğu ve yılda 1 kez yapılan hasadı nedeniyle fiyatı yüksek olan safranın kilogram fiyatı, 900 bin liraya ulaştı. Fiyatının yüksekliği nedeniyle 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen safran, kırmızıya boyanan at kılı, mısır koçanı gibi ürünlerle taklit edilerek satılıyor.

        #veliaht
