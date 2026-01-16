'Veliaht'ta sırlar, tek tek açığa çıktı

SHOW TV’de yayınlanan FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ dün akşam heyecanı yüksek 17'nci bölümüyle ekranlara geldi.

Yeni bölümde Zülfikar Ağa, konağa geri dönerken Reyhan ve Timur birlikte geçirdikleri bir gecenin sabahında Zafer’e yakalandı. Gerçekler ortaya çıktığında aşklarını cesaretle sahiplenen Timur ve Reyhan, Zülfikar’la büyük bir yüzleşme yaşadı.

Yahya’nın paraları yakmasının ardından masada şikayetler başlarken Timur’un güvenli yolları yeniden açma hamlesi sonucunda Yahya’nın iktidarı tehlikeye girdi. Bölümün sonunda Selim’in Timur’u vurmak için doğrulttuğu silah akıllarda soru işaretleri bırakırken kimliğini geri kazanmaya çalışan Zafer’in Yahya’nın karşısına çıkıp kendisini hatırlamasını sağlaması yeni bölüme dair heyecanı artırdı.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Saygın Soysal, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren ‘Veliaht’ın soluksuz izlenen 17'nci bölümü sosyal medyada bu hafta da çok konuşuldu.

Diziyle ilgili birçok paylaşım yapılırken #Veliaht etiketi 4 saatten fazla X Türkiye’de TT listesinin en üst sıralarında yer aldı.

Özgün hikâyesinde Tunahan Kurt imzası olan 'Veliaht'ın senaryosunu; Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt, Gökhan Şeker beraber yazarken yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor.

'VELİAHT’IN 17'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan 17'nci bölümünde; Zülfikar Ağa otogarda heyecanla karşılanırken Timur da onu yalnız bırakmadı. Timur ve Zülfikar Ağa arasında duygusal bir baba oğul konuşması yaşanırken Zafer, otogara gelip bir anda babasının karşısına çıktı. Büyük bir şaşkınlık yaşayan Zülfikar Ağa, Zafer’i hemen bağrına bastı.

Zafer’den Zülfikar Ağa’ya Büyük Sürpriz:

Zülfikar Ağa’nın konağa dönmesiyle Timur’un ailesinin de kendi evlerine döneceğini düşünen Kudret ve Zafer, büyük bir hüsran yaşadı. Zülfikar, Timur’un ailesinin onlarla kalmaya devam edeceğini söylerken Ayşe ve Ağa arasında da büyük bir yüzleşme yaşandı. Herkesin birlikte kahvaltı ettiği sırada Gülendam’ın Zafer’den bebek beklediğini söylemesi ise konakta bomba etkisi yarattı. Zaro Ağa, Zafer ve Kudret’le sert bir konuşma yaparken onlar da bu olanlarda tüm suçu Reyhan’a yüklemeye çalıştı.