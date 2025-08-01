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        Haberler Televizyon 'Veliaht'tan dikkat çekici yeni tanıtım

        'Veliaht'tan dikkat çekici yeni tanıtım

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Veliaht', eylülde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun çok konuşulacak projelerinden olmaya aday diziden yeni bir tanıtım daha yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 20:32 Güncelleme: 01.08.2025 - 20:46
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        'Veliaht'tan dikkat çekici yeni tanıtım
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        Eylül'de SHOW TV'de ekranlara gelecek, FARO'nun yapımcılığını üstlendiği 'Veliaht' dizisi önümüzdeki günlerde sete çıkmaya hazırlanıyor. Şimdiden heyecanla beklenen ve çekimlerine sayılı günler kalan diziden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.

        İşte 'Veliaht'ın 2. Tanıtımı;

        Dikkat çekici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Eylül ayında ilk bölümüyle ekranlara gelecek 'Veliaht' dizisi için geri sayım devam ediyor. Önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak diziden yeni bir tanıtım daha seyirciyle buluştu. Timur (Akın Akınözü) ve Reyhan (Serra Arıtürk) karakterlerini yan yana gördüğümüz yeni tanıtımda ikilinin hikayesinin ilk sinyalleri veriliyor.

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        Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimleri buluşturan dizi Esenler Otogarı’nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü ekranlara taşıyacak. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt’un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk yer alıyor.

        Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer’e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur’un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

        Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en iddialı dizisi 'Veliaht' Eylül'de SHOW TV'de başlıyor!

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        #show tv
        #veliaht
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