‘Veliaht’ta nefes kesen anlar yaşanacak

SHOW TV’nin FARO ve Gold Yapım imzalı, izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi ‘Veliaht’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Farklı bir dönemin kapılarının aralandığı ‘Veliaht’, nefes kesen anların yaşanacağı yeni bölümüyle perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak.

İşte 'Veliaht’ın 21'inci bölüm tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda; Zahide ve Zülfikar arasında geçmişin defterleri yeniden açılırken sular bir türlü durulmuyor. Yahya’nın Zülfikar’dan intikam alma planına Zahide’nin karşı çıkması tansiyonu daha da yükseltiyor. Gülendam’ın Zafer’e saklandığı yerden çıkış biletinin kendisinde olduğunu söylediği anlar merak uyandırırken Zahide, Zafer’in de Kars’ta olduğunu öğreniyor. Timur içindeki vicdanı tamamen kaybetmediğini kanıtlarcasına Selim’i mayınlı araziden kıl payı kurtarırken; Reyhan’ın âşık olduğu adam için duyduğu korku, heyecan dolu anlara sahne oluyor.

Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Rahimcan Kapkap, Ayşegül Ünsal, Nursel Köse, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler dizinin kadrosunda buluşuyor.