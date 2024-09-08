Venezuela'da muhalefet adayı Gonzalez İspanya'ya sığınma talebinde bulundu

Venezuela'da 28 Temmuz'daki seçimlerde muhalefetin başkan adayı olan Edmundo Gonzalez, İspanya'ya sığınma talebinde bulunduktan sonra ülkesinden ayrıldı.

Üst düzey bir Venezuelalı yetkilinin verdiği bilgiye göre, hakkında tutuklama emri çıkarılan Gonzalez İspanya Büyükelçiliğine sığındıktan sonra ülkesinden ayrıldı.

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Instagram'da yayınladığı bir mesajda, Temmuz ayındaki başkanlık seçimlerinden bu yana görülmeyen González'in son günlerde Caracas'taki İspanya Büyükelçiliğine sığındığını ve daha sonra buradan da ayrıldığını söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Madrid'in Gonzalez'in talebine yanıt verdiğini söyleyerek "Edmundo Gonzalez, Caracas'tan İspanya'ya doğru yola çıktı." dedi. REKLAM Ne Gonzalez ne de Venezuela muhalefetinden herhangi biri henüz yorum yapmadı. TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILMIŞTI Venezuela'da 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminde muhalefet koalisyonunun adayı olarak yarışan Edmundo Gonzalez için tutuklama emri çıkarılmıştı.