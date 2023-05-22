Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Venezuela'nın tarihi caddesine "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" ismi verildi

Venezuela'nın başkenti Karakas'ın merkezinde yer alan ve tarihi açıdan sembol kabul edilen caddelerden birine "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" adı verildi.

Venezuela'nın tarihi caddesine
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışına, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun yanı sıra Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Karakas Belediye Başkanı Carmen Melendez, Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşları ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

Dışişleri Bakanı Gil, Twitter hesabından açılışın fotoğraflarını paylaşarak, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, halkımızı birleştiren kardeşliğe jest olarak Sayın Büyükelçi Aydan Karamanoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışına iştirak ettik." ifadesini kullandı.

Karakas Belediye Başkanı Melendez de sosyal medya hesabından, "Karakas'ın merkezinde Sayın Karamanoğlu ve Dışişleri Bakanı Gil ile Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışını yaparak iki ülke tarihine yeni bir sayfa yazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Bolivar Meydanı'na açılan caddelerden birinin adının Türkiye Cumhuriyeti Caddesi olarak değiştirilmesi kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Törenin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Türkiye ile Venezuela arasındaki işbirliğinin sürdürüleceği ve yakında Karakas'ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılacağı bildirildi.

Büyükelçi Karamanoğlu, Dışişleri Bakanı Gil'e ve Karakas Belediye Başkanı Melendez'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Venezuela basınında çıkan haberlerde açılışa geniş yer verilerek, iki ülke arasındaki stratejik bağlara ve kardeşlik bağına vurgu yapıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İtalya'da kırmızı alarm: Birçok alan su altında kaldı
DÜNYA İtalya'da kırmızı alarm
İlk Suudi kadın astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı
DÜNYA İlk Suudi kadın astronot ISS'ye doğru yola çıktı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi devam ediyor: Yurt dışında kaç kişi oy kullandı?
DÜNYA Yurt dışı oylarında son durum ne?
Güney Afrika'da kolera salgınında 10 kişi öldü
DÜNYA Güney Afrika'da kolera salgını: 10 ölü
Yunanistan'da 4 Türk aday Batı Trakya'dan milletvekili seçildi
DÜNYA Batı Trakya'da 4 Türk aday Yunan parlamentosuna ...
Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
DÜNYA Ekvador'da restorana silahlı saldırı: 6 ölü, 6 yaralı
Yangın söndürme tüpleri neden kırmızıdır?
DÜNYA Yangın söndürme tüpleri neden kırmızıdır?
Aç kalarak zayıflamak doğru bir yöntem mi? Aç kalarak kilo vermenin zararları
DÜNYA Aç kalarak zayıflamak doğru bir yöntem mi?
Sabahları sizi kahve kadar uyandıracak 7 besin
DÜNYA Sabahları sizi kahve kadar uyandıracak 7 besin
Bu fotoğraflar sizi korkutuyorsa megalofobiniz olabilir! Megalofobi nasıl anlaşılır?
DÜNYA Bu fotoğraflar sizi korkutuyorsa megalofobiniz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.