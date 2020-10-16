AK Parti, 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. AK Parti'den vergi ve SGK prim borçları olan vatandaşları ilgilendiren önemli açıklamalar geldi.

VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş "Vergi affı gündeminizde mi?" sorusuna, "Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması ile alakalı bir çalışmamız şu an var. Bu çalışmamızın teknik kısımlarını tamamlamaya çalışıyoruz. Tamamladığımız takdirde bu kanun teklifimizin görüşmeleri esnasında Plan Bütçe Komisyonumuza sunacağız" diye konuştu. Bu çalışmayı daha önce de yaptıklarını hatırlatan Muş, "Onlara benzer olacak. Ama teknik kısımlar çalışmaları devam ettiği için onları komisyon aşamasında bu teklifimizi vereceğimiz zaman daha net bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Vergi ve SGK yapılandırması üzerine çalışıyoruz" ifadesini kullandı. Muş, soru üzerine, sicil affı ile ilgili bir çalışmanın söz konusu olmadığını belirtti.