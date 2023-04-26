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Gençlere telefonda vergi muafiyeti: Vergisiz iPhone fiyat listesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı genç ve öğrencilere vergisiz telefon kampanyası açıklaması sonrasında milyonlarca kişi tarafından vergisiz telefon kampanyası detayları gündeme geldi. Kampanyadan yararlanmak isteyenler tarafından vergisiz iPhone 11,12,13,14 Pro, Pro Max fiyatları araştırılırken bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • Vergisiz iphone fiyatı 2023: Öğrenciye vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç paraya satılacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadeleri sonrasında "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?" soruları gündeme geldi. İşte iPhone 11, 12, 13, 14, iPhone 14 pro vergisiz fiyatları hakkında güncel bilgiler...
  • Vergisiz iphone fiyatı 2023: Öğrenciye vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç paraya satılacak?

    CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada " Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.
  • Vergisiz iphone fiyatı 2023: Öğrenciye vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç paraya satılacak?

    İPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİ ÜCRETİ NE KADAR? 

    iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 40 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle fiyat 19 bin 650 TL gibi rakamlara yükseliyor.

    Apple'ın satışa sunduğu iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri Türkiye’de vergiler nedeniyle oldukça yüksek fiyatta satılıyor.

    iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.
  • Vergisiz iphone fiyatı 2023: Öğrenciye vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç paraya satılacak?

    GÜNCEL IPHONE VERGİLERİ

    iPhone 14 128 GB / 8.757 TL ÖTV (%50) / 4.727 TL KDV (%18) / 1.578 TL TRT Payı (%10) / 158 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 256 GB / 9.492 TL ÖTV (%50) / 5.123 TL KDV (%18) / 1.710 TL TRT Payı (%10) / 171 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 512 GB / 11.017 TL ÖTV (%50) / 5.947 TL KDV (%18) 1.985 TL TRT Payı (%10) / 199 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Plus 128 GB / 9.887 TL ÖTV (%50) / 5.337 TL KDV (%18) 1.781 TL TRT Payı (%10) / 178 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Plus 256 GB / 10.622 TL ÖTV (%50) / 5.733 TL KDV (%18) 1.914 TL TRT Payı (%10) / 191 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Plus 512 GB / 12.119 TL ÖTV (%50) / 6.541 TL KDV (%18) 2.184 TL TRT Payı (%10) / 218 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Pro 128 GB / 11.300 TL ÖTV (%50) / 6099 TL KDV (%18) 2.036 TL TRT Payı (%10) / 204 TL Kültür Bakanlığı (%1)
  • Vergisiz iphone fiyatı 2023: Öğrenciye vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç paraya satılacak?

    iPhone 14 Pro 256 GB / 12.034 TL ÖTV (%50) / 6.496 TL KDV (%18) 2.168 TL TRT Payı (%10) / 217 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Pro 512 GB / 13.532 TL ÖTV (%50) / 7.304 TL KDV (%18) 2.438 TL TRT Payı (%10) / 244 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Pro 1 TB / 15.029 TL ÖTV (%50) / 8.112 TL KDV (%18) 2.708 TL TRT Payı (%10) / 271 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Pro Max 128 GB / 12.430 TL ÖTV (%50) / 6.709 TL KDV (%18) 2.240 TL TRT Payı (%10) / 224 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Pro Max 256 GB / 13.165 TL ÖTV (%50) / 7.105 TL KDV (%18) 2.372 TL TRT Payı (%10) / 237 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Pro Max 512 GB / 14.662 TL ÖTV (%50) / 7.914 TL KDV (%18) 2.642 TL TRT Payı (%10) / 264 TL Kültür Bakanlığı (%1)

    iPhone 14 Pro Max 1 TB / 16.159 TL ÖTV (%50) / 8.722 TL KDV (%18) 2.911 TL TRT Payı (%10) / 291 TL Kültür Bakanlığı (%1)
  • Vergisiz iphone fiyatı 2023: Öğrenciye vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç paraya satılacak?

    İPHONE 14, İPHONE 14 PRO VERGİSİZ FİYATI KAÇ LİRA? 

    iPhone 14 Pro 128 GB

    Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

    Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL

    Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL

    TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL

    ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL

    KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL

    Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL

    ÖTV’siz fiyatı 27 bin 996 TL

    iPhone 14 Pro Max 128 GB

    Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL

    Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL

    Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL

    TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL

    ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL

    KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL

    Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL

    ÖTV’siz fiyatı 30 bin 665 TL
  • Vergisiz iphone fiyatı 2023: Öğrenciye vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç paraya satılacak?

    iPhone 14 128 GB

    Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL

    Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL

    Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL

    TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL

    ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL

    KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL

    Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL

    ÖTV’siz fiyatı 21 bin 994 TL
  • Vergisiz iphone fiyatı 2023: Öğrenciye vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç paraya satılacak?

    iPhone 13 128 GB

    Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL

    Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL

    Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL

    TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL

    ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL

    KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL

    Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL

    ÖTV’siz fiyatı 18 bin 663 TL
  • Vergisiz iphone fiyatı 2023: Öğrenciye vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç paraya satılacak?

    iPhone 13 mini 64 GB

    Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

    Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

    Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

    TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

    ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

    KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

    Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

    ÖTV’siz fiyatı 16 bin 666 TL
  • Vergisiz iphone fiyatı 2023: Öğrenciye vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatı ne kadar, kaç paraya satılacak?

    iPhone 12 64 GB

    Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

    Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

    Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

    TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

    ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

    KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

    Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

    ÖTV’siz fiyatı 16 bin 666 TL

    iPhone 14 Plus 128 GB

    Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL

    Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL

    Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL

    TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL

    ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL

    KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL

    Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL

    ÖTV’siz fiyatı 24 bin 663 TL

    iPhone SE 64 GB

    Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL

    Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL

    Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL

    TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL

    ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL

    KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL

    Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL

    ÖTV’siz fiyatı 11 bin 328 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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