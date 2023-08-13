Vermem Seni Ellere bitti mi, neden final yapıyor? ATV Vermem Seni Ellere son bölümde neler olacak?

Vermem Seni Ellere bitti mi, neden final yapıyor? ATV Vermem Seni Ellere son bölümde neler olacak?

ATV'nin çekimleri Ordu'da gerçekleştirilen yeni yaz sezonu dizilerinden biri olan Vermem Seni İllere, bu akşam final bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, Pazar günleri ekranlara gelen dizinin final sebebi ve final bölümünde yaşanacaklar...

Her Pazar akşamı ekranlara gelen Vermem Seni Ellere dizisinin reytinglerdeki düşüş nedeniyle ekranlara veda ettiği tahmin ediliyor.

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VERMEM SENİ ELLERE FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur. Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır.

Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir.