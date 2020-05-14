Vertigo; iç kulakta sıvı olması, migren ve iç kulak iltihabı şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır. Genelde atakların başlaması ile ortaya çıkar. Baş dönmeleri şeklinde ortaya çıkabilen bu ataklar 1-2 dakika sürebilir ya da saatlerce veya 1-2 gün şeklinde de devam edebilir. Baş dönmesi ataklarının yanında bazen kulak çınlamaları, işitme kayıpları, denge bozukluğu, bilinçte zayıflama ve yürümede zorluk da yaşanabilen belirtiler arasındadır. Atakların aşırı şiddetlenmesi durumlarında ise; midede bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terlemeler ortaya çıkabilmektedir.

Vertigo Nedenleri

Çevresel etkenler etkisiyle artan ‘’periferik vertigo’’ ve merkezi sinir sistemine bağlı lezyonların olmasıyla ‘’merkezi vertigo’’ olarak iki şekilde ortaya çıkar. Periferik vertigo; iç kulakta denge sağlayıcı vestibüler sistemin ani değişikleri ve geçişlerinde ortaya çıkar. Baş ve vücut hareketlerini yaparken pozisyon değişimlerini algılayan beyine sinyal gönderen sistemin doğru çalışmadığı zaman baş dönmesi oluşmaktadır. Ayrıca; kulak çınlaması, işitme kaybı, mide bulantısı ve kusma da eşilk edebilir.

Merkezi vertigo da; yürümede ve ayağa kalkmada sorun yaşanan baş dönmesi görülür. Çift görme, konuşma bozukluğu, bulanık görme gibi belirtiler eşlik eder.

Ataksi, servikal omurga bozuklukları, epilepsi, çoklu sklero, migren ve bazı diğer hastalıklar merkezi vertigo nedeni olabilmektedir.

Vertigoya neden olan diğer bozukluklar;

İç kulak iltihabı; Şiddetli ve aniden ortaya çıkar. İltihaba bağlı olarak devam eder denge sorunu yaratır ve mide bulantısı ile kusma da oluşabilmektedir.

Pozisyona bağlı vertigo; Kısa süren ataklar şiddetli seyreder, başın yana dönmesi, otururken aniden ayağa kalkma gibi nedenler etkendir. En çok görülen vertigodur, kadınlarda sık rastlanır.

Meniere Hastalığı; iç kulakta bulunan sıvının aşırı birikmesi nedeni ile oluşur.Denge kaybı, baş dönmesi işitme kaybı yaşanır.

Akustik Sinir Urları; dengeye etki eden ve dengenin sağlanması için gerekli vetibüler sinirlerinde büyüme denge kaybı ve baş dönmesi yapabilir. Beyin ile iç kulak arasındaki bu sinirlerdeki büyüme ek olarak işitme kaybına de neden olur.

Vestibüler Migren; migren nedeniyle oluşan 1-2 gün sürebilen baş ağrısına eşlik eden baş dönmesi oluşabilir.

İlaçlar;baş dönmesi yan etkisi oluşturabilir. Özellikle tansiyon ilaçları kullananların bir hekime danışmaları gerekir.

Baş dönmesine eşlik eden; boyun ağrısı, şiddetli baş ağrısı, konuşma güçlüğü,ani iştme kaybı,bilinç kaybı, kol ve bacaklarda güç kaybı, çarpıntı ve göğüs ağrısı varsa derhal acil hastaneye gitmek gereklidir.

Vertigo Tedavisi

Altta yatan sorunun ne olduğunun ortaya çıkarılması ve bu durumla ilgili tedavinin yürütülmesi ile tedavi uygulanmaktadır.Vertigo testi için bazı yöntemler uygulanabilir. En sık görülen vertigo olan pozisyona bağlı vertigo da baş pozisyonu değiştirilerek ‘epley manevrası’’yöntemi uygulanır. Bu tedavide zerreciklerin kulağa geçerek sabitlenmesi sağlanır. Semont manevrası da vertigo da uygulanan bir tedavidir. Epley manevrası ile vertigo tedavisi etkili bir yöntemdir.