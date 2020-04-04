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Vestel'den 65 yaş üstü vatandaşlara teknik servis önceliği

Vestel zorunlu olarak evde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara teknik servis önceliği tanıdı. Vestel servis personeli vatandaşların market vb. ihtiyaçlarını da karşıladı

vestel
HABERTURK.COM

Vestel Müşteri Hizmetleri, teknik servis desteğine ihtiyaç duyan 65 yaş üstü vatandaşlara servis önceliği tanıdı. Koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmalarına sınırlandırma getirilen 65 yaş üstü vatandaşların tamir ve bakım işlemlerini yapmak için ziyarete giden personel, servis öncesi vatandaşların ihtiyaçlarını öğrenerek market alışverişlerinden çeşitli işlerine kadar pek çok hizmetini de gördü.

Bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ettiği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına özen gösterilirken servis çalışanları Türkiye’nin dört bir yanında ziyaret ettiği herkese evde kal çağrısı yaptı. “Siz yeter ki evde kalın biz desteğe hazırız, yalnız değilsiniz” anlayışıyla hareket eden personel sadece teknik servis için değil her konuda yardıma hazır olduklarını, ne lazım olursa her zaman alabileceklerini ifade etti.

Dışarı çıkamadığı için tavuklarının aç kaldığını söyleyen teyzeye yardım eden bir teknik servis görevlisi, yaşlı kadının tavuklarını beslerken, 65 yaş üstü başka bir çifte teknik destek vermeye giden yetkili servis çalışanları ise yaşlı amcanın akciğer kanseri olduğunu öğrenince çiftin ev ihtiyaçlarını giderdi. 

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Ekipler sokak hayvanları da unutmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar, kediler ve köpekler için belirlenen noktalara mama bırakıldı.

 

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