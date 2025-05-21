Vestel'den borç ve satış açıklaması

Vestel Elektronik Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, finansal borç ve geri ödeme yükümlülüklerini tam ve eksiksiz zamanında yerine getirdiğini duyururken, işten çıkarmaların stratejik hedefler doğrultusunda yapıldığını açıkladı.

Haberlere konu işten çıkarmaların şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda operasyonel verimliliği artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla sınırlı olduğu ve yasal mevzuat çerçevesinde ve çalışanları tüm yasal haklarına saygı gösterilerek yapıldığı belirtilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Şirket aktiflerimizin satışına ilişkin herhangi bir konunun gündemde olmaması sebebiyle bugün itibariyle alınmış yönetim kurulu kararı bulunmamakta olup, şirketimizin söz konusu haberler ile ilişkisi yoktur. Olası aktif satışları ticari hayatın olağan akışı içinde gerektiğinde Şirket'imiz özelinde değerlendirilecek bir konudur.

Şirketimizce hasılat politikası ve hasılatın bölgesel çeşitlendirilmesi kapsamında, Amerika pazarına ilişkin fırsatlar yakınen takip edilmekte olup, muhtelif işbirlikleri üzerine potansiyel müşteriler ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."