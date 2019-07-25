Veterinerlik Fakültesi taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Veterinerlik Fakültesi'nin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Veterinerlik Fakültesi 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

VETERİNERLİK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda Veterinerlik Fakültesi bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Veterinerlik Fakültesi'ni tercih etmek isteyen adayların sayısal puan türünden tercih yapmaları gerekir.