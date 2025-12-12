Habertürk
        Veysel Bilen: Şu anda kaybedilmiş bir şey yok - Futbol Haberleri

        Veysel Bilen: Şu anda kaybedilmiş bir şey yok

        UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında sahasında Yunanistan'ın AEK takımına 2-1 yenilen Samsunspor'un Başkanvekili Veysel Bilen, "Şu anda kaybedilmiş bir şey yok" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 00:06 Güncelleme: 12.12.2025 - 00:06
        "Şu anda kaybedilmiş bir şey yok"
        Samsunspor'un Başkanvekili Veysel Bilen, 2-1 yenildikleri AEK karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Bilen, maçın ardından yaptığı açıklamada, bugün burada soğuk ve yağışlı havaya rağmen takımı desteklemeye gelen 20 bin taraftara teşekkür etti.

        "HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET"

        Üzgün olduklarını belirten Bilen, "Konferans liginde hem liderliği kaybetmiş olduk bu maçta hem de evimizde yenildik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Maalesef hiç beklemediğimiz, ummadığımız bir mağlubiyetle ayrıldık." dedi.

        Maça çıkarken ülkeye puan kazandırmayı hedeflediklerini aktaran Bilen, ilk 8'i garantilemiş olarak Almanya'daki Mainz maçına gitmeyi gerçekleştiremediklerini kaydetti.

        "ŞU ANDA KAYBEDİLMİŞ HERHANGİ BİR ŞEY YOK"

        Teknik heyet ve futbolcuları tebrik eden Bilen, şunları kaydetti:

        "Buna rağmen son dakikaya kadar yüreklerini ortaya koyan oyuncu kardeşlerime de, teknik ekibime de teşekkür ediyorum. İnşallah Almanya'da Mainz'da, orada da gurbetçi vatandaşlarımızın önünde Samsunpor'a gönül vermiş Anadolu'nun sesi olan taraftarlarımızla birlikte oradan alacağımız puan ya da puanlarla yine ilk 8'deki hedefimizi sürdüreceğimize inanıyorum. Şu anda kaybedilmiş herhangi bir şey yok. Sadece bir maç kaybettik. Nasıl buraya kadar bu oyuncu kardeşlerim bizi getirdiyse bütün ülkemizi ve Samsun camiasını mutlu ettilerse inanıyoruz ki Almanya'da da göğsümüzü kabartacak bir sonuç alıp ülkemize puan kazandıracağız. İlk 8'den biz konferans ligiyle devam edeceğiz diye inanıyorum."

