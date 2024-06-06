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        Haberler Bilgi Yaşam VGM 122 personel alımı yapılıyor! Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman bitiyor?

        VGM 122 personel alımı yapılıyor! Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 122 personel alımı yapılacağı açıklandı. Kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar için 122 personelin farklı kadrolarda alım yapacağını duyuran kurum, başvuru detaylarını ve şartlarını da açıkladı. İşte Haziran 2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM personel alımı detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 11:39 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:42
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        Farklı kadrolarda personel alımı yapacağını duyuran VGM, bu kapsamda başvuru detaylarını duyurdu. Büro personeli, avukat, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi gibi branşlarda yapılacak olan Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, ne zaman bitiyor?

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        VGM PERSONEL ALIMI DUYURUSU

        Vakıflar Genel Müdürlüğü, 122 Destek Personeli (temizlik görevlisi) pozisyonu için sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı açıklamasına göre;

        "Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde sözlü sınavla Mühendis, Sosyal Çalışmacı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi; sözlü sınav yapılmaksızın Büro Personeli, Avukat ve Destek Personeli olmak üzere toplam 122 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." denildi.

        VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvurular, 29 Mayıs 2024 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise, 9 Haziran 2024 olarak belirtildi. Başvurular e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden 29/05/2024–09/06/2024 tarihleri arasında alınacak.

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        VGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

        2- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

        3- Başvurunun son günü itibarıyla aranan genel ve özel nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

        4- ÖSYM tarafından yapılan 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve özel şartlarda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak.

        5- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak. (09.06.1989 ve sonrası doğumlu olanlar.)

        6- Görevini yapmaya engel vücut ve akıl sağlığı ile engeli bulunmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir.

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18. maddesinde belirtilen "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

        • a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
        • b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
        • c) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,

        ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

        • d) Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.

        7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

        8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

        9- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda başvuru yapacağı pozisyon ile aynı unvanda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak. (Örneğin başka bir kamu kurumunda 4/B sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışanların, Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuruları kabul edilmeyecektir.)

        10- Adayların son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

        11- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

        12- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

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        VGM PERSONEL ALIMI ALIMI YAPILACAK MESLEKLER

        Büro Personeli

        Avukat,

        Mühendis

        (Elektrik)

        Mühendis

        (Harita)

        Mühendis

        (Makina)

        Mühendis

        (İnşaat)

        Sosyal Çalışmacı

        Koruma ve Güvenlik Görevlisi

        Destek Personeli

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