VGM burs başvuru tarihi 2024: Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), yükseköğrenim burs başvuruları devam ediyor. 21 Ekim'de başlayan başvuru sürecinde kabul edilen adaylara 8 ay boyunca 2 bin TL burs ödenecek. Peki Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM burs başvuruları devam ediyor. VGM burs başvuru ekranı üzerinden henüz başvurusunu tamamlayanla ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?
2024 VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ
2024 VGM ön lisans ve lisans burs başvuruları 21 Ekim ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alıncak. Başvurular VGM'nin sitesi üzerinden yapılacak.
VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?
Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.
VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.