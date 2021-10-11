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VGM burs başvurusu 2021 ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs şartları neler? VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvurusu tarihi araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilecek olan VGM bursu başvurusunu ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Başvuruda bulunacak öğrenciler 'VGM bursu ne kadar?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM bursu şartları hakkında

VGM burs başvurusu 2021 ne zaman? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs şartları neler? VGM bursu ne kadar?

ÖSYM, 2021 YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 2021 yılında üniversite tercihi yapan öğrenciler 6-10 Eylül tarihlerinde kayıtlarını yaptıracak. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencileri desteklemek için ödenen VGM bursu ile ilgili merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

VGM BURS BAŞVURU TARİHLERİ

Yayınlanan takvime göre, ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 01 Kasım 2021'de başlayacak. Ortaöğrenim burs başvuruları 30 Ekim'de, yükseköğrenim bursu başvuruları ise 15 Kasım'da sona erecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Genel Müdürlüğümüzce ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Eğitim Yardımları" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursları" ve “Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim Bursları” için başvurular 2021 – 2022 eğitim yılında aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.' denildi.

VGM BURSU NEDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM BURSU ALAMAYACAK ÖĞRENCİLER

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

KYK BURSU ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

Hayır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK’ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

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