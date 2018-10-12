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VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM başvuru şartları neler? Son başvuru tarihi ne zaman?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ihtiyaç sahibi olan ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencilerine karşılıksız burs verecek. Burs başvurusuna dair detayları resmi sitesinden yayınlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 8 ay boyunca aylık 250 lira burs ücreti verecek. Peki VGM burs başvuruları nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler?

12.10.2018 - 16:49 | Güncelleme:

Ortaöğretim ve Yükseköğretim öğrencilerine yönelik Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından verilen karşılıksız burs başvuruları devam ediyor. Öğrenciler başvuru için VGM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü, önemli bir uyarıda bulunarak asgari ücret düzeyinde gelire sahip olan öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, ek süre eğitimi gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine VGM bursunun verilemeyeceğini duyurdu. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu başvurularına dair tüm detaylar...

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

VGM bursu başvuru formunu doldurabilmek için öncelikler forma giriş yapılmalıdır. 

Giriş Ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfus Cüzdanı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

1- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

2- Giriş Ekranındaki alanların tamamında büyük/küçük harf duyarlılığı yoktur.

3- Doğum Tarihi alanı iki farklı şekilde doldurulabilir. - ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek giriş yapılabilir, - doğum tarihi alanının yanında yer alan takvime tıklanarak doğum tarihi seçilebilir,

4- Kimlik Türü alanında Nüfus Cüzdanı ya da Kimlik Kartı seçimi yapılarak, yapılan seçime göre kimlik türünde yazılı olan “Seri No” bilgisi girilmelidir. Seri numaralarda yer alan 0 (sıfır) ve O (büyük o harfi) ile 1 (bir) ise I (büyük ı harfi) ile karışabilmektedir. Seri numara girişlerinde bu duruma dikkat edilmelidir.

5- Giriş yapılmadan önce kişisel verilerin işlenmesi açıklama metni okunmalı ve onaylanmış olmalıdır. Kişisel verilerin işlenmesi açıklama metnini, başvuru giriş alanında güvenlik doğrulama alanı üstünde yer alan linke tıklayarak açabilir ve okuyabilirsiniz. Onaylama işlemini ise linkin yanında yer alan kutucuğu işaretleyerek yapabilirsiniz.

6- Güvenlik Kodu alanında “Ben Robot Değilim” tıklandıktan sonra açılan doğrulama ekranında görülen işlemler tamamlanmalı ve “DOĞRULA” butonuna basılmalıdır. Doğrulama ekranında doğru resimler seçilirse “Ben Robot Değilim” yanında yeşil çek işareti oluşur.

Eğer doğru resimler seçilmez ise siz doğru resimleri seçene kadar ekrandaki resimler yenilenecektir.

Emin olmadığınız resimleri doğrulama ekranının sağ alt köşesinde yer alan yenileme butonunu kullanarak değiştirmeniz mümkündür.

Doğrulama işlemini başarılı bir şekilde tamamlayıp 2 dakika içinde giriş butonuna basarak forma giriş yapılmazsa doğrulama işleminin baştan yapılması gerekir.

Giriş ekranındaki alanların tamamını doğru dolduran öğrenciler Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formuna giriş yapabileceklerdir.

Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formu beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler,
1. Öğrencinin Nüfus Bilgileri
2. Öğrencinin Aile Bilgileri
3. Öğrencinin Okul Bilgileri
4. Öğrencinin Başvuru ve İletişim Bilgileri
5. Başvuru Onay’dır.

Bu adımların ardından başvuru formunu, aşağıdaki gibi “Seçilen Formatta Kaydet” üzerine tıklayarak pdf dosya formatında bilgisayarınıza kaydedebilir ya da yazdır butonuna basarak çıktısını alabilirsiniz.

VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Ortaöğretim öğrencileri - 2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılacaktır.

Yükseköğretim öğrencileri - 2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılacaktır.

Yabancı Uyruklu öğrenciler - 2018 – 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 500,00 TL burs yardımı yapılacaktır.

2018 - 2019 EĞİTİM DÖNEMİ BURS BAŞVURU TARİHLERİ
  Başlangıç Bitiş
Ortaöğrenim Bursu 17 Eylül 2018 17 Ekim 2018
Yükseköğrenim Bursu 15 Eylül 2018 30 Ekim 2018
Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu 15 Eylül 2018 30 Ekim 2018

 VGM BURSU SIKÇA SORULAN SORULAR

 

 

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