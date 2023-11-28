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        Haberler Gündem VGM burs sonuçları açıklandı mı? 2023 VGM üniversite burs başvurusu sonuç sorgulama ekranı

        VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğretim burs başvuruları sona erdi. Burs başvurularının tamamlanması sonrasında yükseköğretim başvurularında sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor. İşte 2023-2024 VGM burs ücretleri ile 2023 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:47
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        Gözler yükseköğretim burs başvuru sonuçları sorgulama işlemlerine çevrildi. Ortaöğretimde sonuçların açıklanmasıyla VGM üniversite burs başvuru sonuçları merak ile bekleniyor. Peki, "VGM yükseköğretim burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte VGM burs başvuruları hakkında güncel bilgiler...

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        YÜKSEKÖĞRETİM VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilan edilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

        Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak olup başvuru sonuçları ile ilgili duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

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        VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden duyuru gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.

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        VGM 2023-2024 BURSU NE KADAR?

        VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2023-2024 eğitim/öğretim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1250,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

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        Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

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        BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

        Burs almaya hak kazanan öğrencilerin banka hesap açtırma işlemleri ardından ödemeler en kısa sürede planlanır ve Ekim ayı itibarıyla geriye dönük olarak yatırılır.

        Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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